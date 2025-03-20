化身小青蛙展現歡樂 屏東仁和國小獲全國舞蹈賽特優
屏東縣林邊鄉仁和國小參加113學年度全國學生舞蹈比賽，以9分鐘舞曲「蛙蛙快樂頌」，3月12日在南區甲組決賽B團體甲組現代舞獲得特優，是唯一特優隊伍，學生們都非常開心。校長廖淑珍說，學生們培訓了6周，都不喊苦，如今終於實現夢想。
仁和國小的舞蹈社團在屏東家扶基金會贊助下，學生數愈來愈多，實力也日漸增強。去年11月在全國舞蹈比賽屏東縣初賽獲得第一名，代表屏東縣參加今年的全國賽，共派出34名學生參賽。
比賽舞曲為「蛙蛙快樂頌」，展現出34隻小青蛙在池塘中的生活，由舞蹈老師翎喬編舞並帶著學生練舞，共培訓6周，周六也要練習4個小時。有許多學生沒有舞蹈基礎，老師必須仔細指導每個動作與技巧，在過程中不斷修正。
練習過程中有不少拉筋、劈腿、側翻、倒立等高難度動作，但學生們都不以為苦，仍全心全力投入。到了比賽上場時，學生們化身小青蛙，透過輕盈的舞步，把小池塘的快樂故事，及遇到壞人時緊張的神情，全都淋漓盡致地表現出來，
最終比賽結果為特優，是唯一獲得特優隊伍，評審老師的評語是，「小青蛙快樂生動的表情，讓全場觀眾與評審都被他們的歡樂感染了，這就是舞蹈的真諦，盡情地享受舞蹈中的快樂、綻放舞蹈的自信。」
5年級的廖寀甄說，培訓過程中很辛苦，因為很多動作都不會，必須要不斷練習，大家都很努力，獲得特優實至名歸。葉宜頤說，這次因參加的人數很多，老師無法完全顧到，但同學間會互相幫忙，大家感情變得更好。
校長廖淑珍說，感謝家扶基金會讓來自不同家庭的孩子都有學習跳舞的機會，未來會持續推動藝術教育，讓更多孩子能透過舞蹈找到自信，追逐夢想，展現自己的光芒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言