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化身小青蛙展現歡樂 屏東仁和國小獲全國舞蹈賽特優

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣林邊鄉仁和國小參加113學年度全國學生舞蹈比賽，以9分鐘舞曲「蛙蛙快樂頌」獲得特優。圖／仁和國小提供
屏東縣林邊鄉仁和國小參加113學年度全國學生舞蹈比賽，以9分鐘舞曲「蛙蛙快樂頌」獲得特優。圖／仁和國小提供

屏東縣林邊鄉仁和國小參加113學年度全國學生舞蹈比賽，以9分鐘舞曲「蛙蛙快樂頌」，3月12日在南區甲組決賽B團體甲組現代舞獲得特優，是唯一特優隊伍，學生們都非常開心。校長廖淑珍說，學生們培訓了6周，都不喊苦，如今終於實現夢想

仁和國小的舞蹈社團在屏東家扶基金會贊助下，學生數愈來愈多，實力也日漸增強。去年11月在全國舞蹈比賽屏東縣初賽獲得第一名，代表屏東縣參加今年的全國賽，共派出34名學生參賽。

比賽舞曲為「蛙蛙快樂頌」，展現出34隻小青蛙在池塘中的生活，由舞蹈老師翎喬編舞並帶著學生練舞，共培訓6周，周六也要練習4個小時。有許多學生沒有舞蹈基礎，老師必須仔細指導每個動作與技巧，在過程中不斷修正。

練習過程中有不少拉筋、劈腿、側翻、倒立等高難度動作，但學生們都不以為苦，仍全心全力投入。到了比賽上場時，學生們化身小青蛙，透過輕盈的舞步，把小池塘的快樂故事，及遇到壞人時緊張的神情，全都淋漓盡致地表現出來，

最終比賽結果為特優，是唯一獲得特優隊伍，評審老師的評語是，「小青蛙快樂生動的表情，讓全場觀眾與評審都被他們的歡樂感染了，這就是舞蹈的真諦，盡情地享受舞蹈中的快樂、綻放舞蹈的自信。」

5年級的廖寀甄說，培訓過程中很辛苦，因為很多動作都不會，必須要不斷練習，大家都很努力，獲得特優實至名歸。葉宜頤說，這次因參加的人數很多，老師無法完全顧到，但同學間會互相幫忙，大家感情變得更好。

校長廖淑珍說，感謝家扶基金會讓來自不同家庭的孩子都有學習跳舞的機會，未來會持續推動藝術教育，讓更多孩子能透過舞蹈找到自信，追逐夢想，展現自己的光芒。

屏東縣林邊鄉仁和國小參加113學年度全國學生舞蹈比賽，以9分鐘舞曲「蛙蛙快樂頌」獲得特優。圖／仁和國小提供
屏東縣林邊鄉仁和國小參加113學年度全國學生舞蹈比賽，以9分鐘舞曲「蛙蛙快樂頌」獲得特優。圖／仁和國小提供

屏東縣林邊鄉仁和國小參加113學年度全國學生舞蹈比賽，以9分鐘舞曲「蛙蛙快樂頌」獲得特優。圖／仁和國小提供
屏東縣林邊鄉仁和國小參加113學年度全國學生舞蹈比賽，以9分鐘舞曲「蛙蛙快樂頌」獲得特優。圖／仁和國小提供

屏東縣林邊鄉仁和國小參加113學年度全國學生舞蹈比賽，以9分鐘舞曲「蛙蛙快樂頌」獲得特優。圖／仁和國小提供
屏東縣林邊鄉仁和國小參加113學年度全國學生舞蹈比賽，以9分鐘舞曲「蛙蛙快樂頌」獲得特優。圖／仁和國小提供

夢想 屏東縣 青蛙

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