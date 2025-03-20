快訊

南港LaLaport才開幕10分鐘！地下美食街2度傳火警警示聲

罷免名冊涉偽造文書 台南檢調今搜索國民黨市黨部

火燒特斯拉！反馬斯克抗議浪潮席捲，特斯拉攻擊事件不斷

影／學校導護工作規範混亂 立委訴求明確管理並法制化

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
全國代理曁代課教師產業工會理事長黃湘仙（右）、靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏（左）今天舉行記者會，訴求部會應針對導護工作衍生危風險、法律保障、教育訓練應有明確管理並法制化。記者邱德祥／攝影
全國代理曁代課教師產業工會理事長黃湘仙（右）、靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏（左）今天舉行記者會，訴求部會應針對導護工作衍生危風險、法律保障、教育訓練應有明確管理並法制化。記者邱德祥／攝影

立法委員林月琴、台灣教育人員產業總工會理事長楊益風、全國代理曁代課教師產業工會理事長黃湘仙、靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏今天召開「導護工作危險誰人知?相關部會要管理」記者會，訴求部會應針對導護工作衍生危風險、法律保障、教育訓練應有明確管理並法制化。

林月琴委員說，2023年高雄市鳳山區某國中女教師因在校門口執行導護工作，遭闖紅燈小客車撞擊導致重傷、終身失能，此外，也曾發生老師因故未到場導護，兩名孩童遭卡車撞死，家長提告教師，亦曾有導師因須要執行導護工作離開教室，結果一名學生不慎在教室遭熱水燙傷，家長也提告擅離工作崗位，甚至一審判決業務過失有罪。

辦公室多次收到陳情，有新進老師或代理代課老師被迫接受有不合理導護輪值安排，導致加班時間過長、導護工時難以計算、標準不一等問，凸顯我國導護工作規範相當混亂，全國各縣市標準不一，甚至各校輪值方式、工作內容、出勤時數、是否有訓練完全不同，也讓教師除了教學業務繁忙，還需騰出更多時間應付交通及法律風險皆高的導護工作，實為不合理。

林月琴委員辦公室向教育部求證，目前學校導護工作只有提供「交通導護志工運作方式參考範本」做參考，有必要時教育部會請內政部警政署協助，教育部並回覆給予學校可以彈性規劃。所謂給予最大彈性，等於是沒有管理，導致有規定等於沒規定，各種狀況屢見不鮮。2016年時，現任教育部葉丙成次長，也曾對老師「站導護」工作被告以及社會冷漠對待老師發文聲援，也受到大量轉載，此時此刻，教育部應更重視此事。相關部會不能再任由地方機關、各級學校任意安排。

今天的記者會有提出三點訴求，要求教育部明定導護工作內容以及相關保障外，交通部應盡速明定學區法制化以及配套規定，教育部、交通部也應針對導護工作訂定教育訓練課課程。

立法委員林月琴（右二）、台灣教育人員產業總工會理事長楊益風（右）、全國代理曁代課教師產業工會理事長黃湘仙（左二）、靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏（左）舉行記者會，訴求導護工作應有明確管理並法制化。記者邱德祥／攝影
立法委員林月琴（右二）、台灣教育人員產業總工會理事長楊益風（右）、全國代理曁代課教師產業工會理事長黃湘仙（左二）、靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏（左）舉行記者會，訴求導護工作應有明確管理並法制化。記者邱德祥／攝影

教師 教育部

延伸閱讀

民進黨團：「剴剴案」 國民黨先包庇、再消費

駕照雞腿換？立委呼籲交通部駕訓制度需總檢討

台大新進住院醫師得先驗孕？台大醫院：健檢得照X光

喪屍煙彈年增132倍！ 民團盼禁止類菸品

相關新聞

導護標準不一？立委與教師團體喊話：學校導護應法制化

兩年前高雄市國中女教師執行導護工作時，卻被小客車撞擊、終身失能。事發至今，導護工作仍未有明確管理與法制化。立委林月琴與教...

台中棒球教練涉性侵學童 學校6失職教職員各申誡一次

台中某國小棒球隊教練涉性侵、猥褻學童，中檢日前依強制性交、強制猥褻等罪起訴該教練。台中市教育局表示，該校前任校長記大過2...

化身小青蛙展現歡樂 屏東仁和國小獲全國舞蹈賽特優

屏東縣林邊鄉仁和國小參加113學年度全國學生舞蹈比賽，以9分鐘舞曲「蛙蛙快樂頌」，3月12日在南區甲組決賽B團體甲組現代...

影／學校導護工作規範混亂 立委訴求明確管理並法制化

立法委員林月琴、台灣教育人員產業總工會理事長楊益風、全國代理曁代課教師產業工會理事長黃湘仙、靖娟兒童安全文教基金會執行長...

私中被控收保證金 北市教局：28日前退

北市私立東山高中國中部遭家長指控，要求錄取學生需繳2.5萬元保證金，校方強調，家長有簽下同意書，屬於契約關係。北市教育局...

私中「小聯考」 全教總籲修法禁止

本報日前報導私立國中近期舉辦入學考試，吸引大量學生報考，引發關注。全教總昨召開記者會，批評私中小聯考在強調適性揚才、就近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。