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私中「小聯考」 全教總籲修法禁止

聯合報／ 記者李芯／台北報導
三月正值各地私立國中招考季，北部不少私中報名人數暴增。圖／聯合報系資料照片
三月正值各地私立國中招考季，北部不少私中報名人數暴增。圖／聯合報系資料照片

本報日前報導私立國中近期舉辦入學考試，吸引大量學生報考，引發關注。全教總昨召開記者會，批評私中小聯考在強調適性揚才、就近入學的現在，無疑是最大諷刺，呼籲立院盡速通過私立學校法修正案，規範私校比照公立國中小，由教育局處統一辦理線上登記、電腦抽籤及常態編班。

不過對於教團主張，國教行動聯盟家長部直言，許多家長選擇送孩子就讀私中，並非盲目追求名校光環，而是多方考量孩子學習環境、安全管理，以及未來升學便利性，教育部與社會應嚴肅檢視其中原因，而非單純反對私校招生或家長選擇私校的權利。

全國私立中學聯盟認為，私校扮演著補足公立教育資源不足、滿足多元需求的重要角色，全教總的論點未能充分考量台灣教育體系的多元性與家長自主選擇權，更忽略私校長期以來對台灣教育的貢獻，以及憲法保障私人興學之自由。

立委林宜瑾表示，私校小聯考日益惡化，傷害國民教育的均衡發展，讓升學壓力向下延伸到小學生，將在本會期提出私校法第卅九條、第五七條修正案，要求在國民教育階段，私校不得以任何名目對學生做出入學鑑別，她也向縣市首長喊話，在私校法修正以前，應強力杜絕私校小聯考。

全教總理事長侯俊良表示，全教總支持私校法修正案，讓私校不能用學力測驗、營隊名義變相辦理入學考試，並促進公私校間的良性競爭。

教育部表示，尊重家長教育選擇權。另外，為杜絕私校以考試篩選學生，支持立委所提出的私校法修正案。

全教總 升學 教育部

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