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私中被控收保證金 北市教局：28日前退

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市私立東山高中遭爆料，校方要求錄取學生需繳2.5萬元保證金，但公立國中要等5月才公布分發結果，校方卻規定4月26日後放棄就讀，錢將沒收，質疑學校做法不適當也不符法規。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照
北市私立東山高中遭爆料，校方要求錄取學生需繳2.5萬元保證金，但公立國中要等5月才公布分發結果，校方卻規定4月26日後放棄就讀，錢將沒收，質疑學校做法不適當也不符法規。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照

北市私立東山高中國中部遭家長指控，要求錄取學生需繳2.5萬元保證金，校方強調，家長有簽下同意書，屬於契約關係。北市教育局指出，學校不可收保證金，已要求該校28日前全數退還違法收取費用，屆期仍未改善，最重處分停辦。

有家長向本報投訴，自己孩子順利考上東山，卻被要求先繳2.5萬元的報名費報到，若選擇放棄，本月21日後則需依比例退費，4月26日後才放棄入學者，2.5萬元更直接沒收，不退任何費用。

家長控訴，自己孩子按原學區是可以就讀公立的龍門國中，除了帶孩子考取私校外，也有評估念公立國中，但公立審查時間比私立晚，龍門要到5月5日才最後審查，若後來決定念公立放棄念私校，2.5萬元就會被沒收。

校方表示，去年曾遇到超收事件，故今年採取嚴格正、備取機制，報到前皆請家長務必審慎考慮就讀意願，再簽同意書，雙方契約關係一旦成立，需保留該生入學名額，未來如果不就讀，學校有招生不足額風險。目前已有許多備取同學期盼學校盡速通知，也期望正取同學另有考量能盡速釋出名額。

教育局強調，依公私立國民小學及國民中學雜費及代收代辦費收退費辦法，學校不可以收保證金，東山高已違反規定，將發文請學校說明，督導學校將保證金全數退回給家長。

教育局將發函給各私校重申相關規定，若有違反經教育局調查屬實，將要求限期改善，未改善完成將送私校諮詢委員會審議，可處罰款、減招、停招和停辦等處分。

教育局 退費

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