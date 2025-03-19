用華麗探索性別認同 曉劇場搬演寺山修司「毛皮瑪利」

曉劇場21日將上演日本鬼才藝術家寺山修司耽美作品「毛皮瑪利」，由藝術總監鍾伯淵聯手曉劇場團員陳家誼、鄭詠元、吳亦展、資深演員廖治強、實力派歌手演員倪安東及《影后》新生代影視新星牧森，於萬座曉劇場打造獨具台灣當代特色的「毛皮瑪利」。

寺山修司是日本戰後前衛劇場的代表，作品常透過虛實交錯的異想、悖德的情節設定，透過角色的衝突反應當代社會的問題，作品風格色彩飽滿，提問犀利。

其創作的「毛皮瑪利」在1967年首次演出，男扮女裝的瑪麗以私人因素而養育仇人之子，刻意依循自己的喜好與規則教育孩子長大，孩子為獲得「母親」的喜愛與歡心，壓抑而屈服配合瑪麗的教養，但少年發現實情之後最終崩壞。耽美頹敗的華麗意象裡，裝扮的瑪利一次又一次的以自身叩問這個世界所具備的準則與標準究竟為何？

曉劇場搬演「毛皮瑪利」把劇中地點破碎化、時代模糊化，重新進行當代的詮釋與討論。時隔五年重新製作「毛皮瑪利」，曉劇場除了斥資打造新的華麗舞台，更與hello ronron時尚服裝品牌設計師合作，加入歌舞元素重新編排每一幀畫面，讓舞台布景宛如一幅幅畫作。

導演同時身兼演員的鍾伯淵表示，此次搬演「毛皮瑪利」希望更貼近劇作家寺山修司的作品特色—在正面與負面之中流動，人是灰色的，而不是黑白分明，因此創造出每個角色內在的拉扯與層次。

首次參演曉劇場演出的倪安東，第一次演出非音樂劇的作品。倪安東表示，乍看寺山修司劇本好像很抽象，但是角色有很多人性上的衝突與描寫。鍾伯淵認為，倪安東飾演的水手，迷人的歌聲將吸引許多觀眾。