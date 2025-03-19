苗縣苑高排球隊挺進全國甲級決賽 縣長鍾東錦授旗打氣

苗栗縣立苑裡高中排球隊今年在賽場表現亮眼，國中男、女及高中男子3隊均挺進全國甲級聯賽決賽，縣長鍾東錦今天前往學校授旗，為選手、教練團隊加油打氣。

苗栗縣政府指出，縣立苑高排球隊近年在全國各級排球賽事中屢創佳績，今年更是大放異彩，國中男子組橫掃永信盃、華宗盃、和家盃、莒光盃，勇奪4大盃賽冠軍，寫下隊史新頁，晉級全國中等學校排球甲級聯賽決賽；國中女子組也擠進6強，高中男子組則睽違16年重返6強舞台。

苗栗縣長鍾東錦今天到學校為選手授旗並頒贈加菜金，為選手及教練加油打氣，期勉團隊全力以赴，發揮實力，爭取最高榮譽。

鍾東錦指出，苑裡高中發展耕耘排球運動多年，在教練們的栽培訓練下，種子選手慢慢萌芽茁壯，期待選手們進軍決賽，旗開得勝。