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高中生桌遊卡牌融入台灣5山脈知識 畫作窺探特教生世界

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市永平工商廣告設計科第35屆畢業展「三不五時」，牌山導海這組，學生透過桌遊卡牌玩樂介紹台灣5個山脈，利用桌遊方式讓大家了解台灣山林之美。記者翁唯真／攝影
桃園市永平工商廣告設計科第35屆畢業展「三不五時」，牌山導海這組，學生透過桌遊卡牌玩樂介紹台灣5個山脈，利用桌遊方式讓大家了解台灣山林之美。記者翁唯真／攝影

桃園市永平工商廣告設計科第35屆畢業展「三不五時」，今起至3月30日止於中壢藝術館展出，畢業生45人共分為10組發揮3年所學完成畢業展，其中牌山導海這組，學生透過桌遊卡牌玩樂介紹台灣5個山脈，利用桌遊方式讓大家了解台灣山林之美。

第35屆畢業生以主題「三不五時」，呈現一系列跨領域創作，映照他們在國中疫情時期透過遠距上課，學生習得的知識及技巧不夠扎實，藉由老師「三不五時」推動而逐漸與現世接軌及蛻變的成長歷程。

牌山導海透過桌遊卡牌介紹台灣5個山脈，讓大家透過玩樂，獲取知識，打破人們對山脈舊有印象。精心設計的卡牌、胸章、帆布袋與系列貼紙，不僅增加了遊戲趣味，也呼應了高中學生對台灣自然美景的新詮釋。

而溪遊祭組別，主要是聚焦桃園大溪的關公聖誕祭典，透過對大溪老街與關公信仰文化的深入探索，展現傳統節慶的歷史淵源與文化魅力。從吊飾、貼紙到帆布袋、明信片與影片，多角度呈現在地風情。

未完成的著色本這組，則是其中2位組員因是特教班學生，但卻將內心獨特的世界繪出，另名同學覺得這些畫作珍貴，因此協助集結成著色本，協助繪畫作品轉為名片與酷卡。藉由多樣實物載具，邀請觀眾感受特別的繪畫世界。

永平工商實習處廣設科主任葉穎詔表示，學生作品多元，有對家鄉在地關懷、疫情期間體驗到的生命韌性等，都可以在作品中看出，也希望藉由這次展覽，凝聚桃園在地文創力量，並提升競爭力。

桃園市永平工商廣告設計科第35屆畢業展「三不五時」，牌山導海這組，學生透過桌遊卡牌玩樂介紹台灣5個山脈，利用桌遊方式讓大家了解台灣山林之美。記者翁唯真／攝影
桃園市永平工商廣告設計科第35屆畢業展「三不五時」，牌山導海這組，學生透過桌遊卡牌玩樂介紹台灣5個山脈，利用桌遊方式讓大家了解台灣山林之美。記者翁唯真／攝影
桃園市永平工商廣告設計科第35屆畢業展「三不五時」，今起至3月30日止於中壢藝術館展出，畢業生45人共分為10組發揮3年所學完成畢業展。記者翁唯真／攝影
桃園市永平工商廣告設計科第35屆畢業展「三不五時」，今起至3月30日止於中壢藝術館展出，畢業生45人共分為10組發揮3年所學完成畢業展。記者翁唯真／攝影
桃園市永平工商廣告設計科第35屆畢業展「三不五時」，牌山導海這組，學生透過桌遊卡牌玩樂介紹台灣5個山脈，利用桌遊方式讓大家了解台灣山林之美。記者翁唯真／攝影
桃園市永平工商廣告設計科第35屆畢業展「三不五時」，牌山導海這組，學生透過桌遊卡牌玩樂介紹台灣5個山脈，利用桌遊方式讓大家了解台灣山林之美。記者翁唯真／攝影
桃園市永平工商廣告設計科第35屆畢業展「三不五時」，未完成的著色本這組，則是其中2位組員因是特教班學生，但卻將內心獨特的世界繪出，另名同學覺得這些畫作珍貴，因此協助集結成著色本。記者翁唯真／攝影
桃園市永平工商廣告設計科第35屆畢業展「三不五時」，未完成的著色本這組，則是其中2位組員因是特教班學生，但卻將內心獨特的世界繪出，另名同學覺得這些畫作珍貴，因此協助集結成著色本。記者翁唯真／攝影
桃園市永平工商廣告設計科第35屆畢業展「三不五時」，未完成的著色本這組，則是其中2位組員因是特教班學生，但卻將內心獨特的世界繪出，另名同學覺得這些畫作珍貴，因此協助集結成著色本。記者翁唯真／攝影
桃園市永平工商廣告設計科第35屆畢業展「三不五時」，未完成的著色本這組，則是其中2位組員因是特教班學生，但卻將內心獨特的世界繪出，另名同學覺得這些畫作珍貴，因此協助集結成著色本。記者翁唯真／攝影
桃園市永平工商廣告設計科第35屆畢業展「三不五時」，未完成的著色本這組，則是其中2位組員因是特教班學生，但卻將內心獨特的世界繪出，另名同學覺得這些畫作珍貴，因此協助集結成著色本。記者翁唯真／攝影
桃園市永平工商廣告設計科第35屆畢業展「三不五時」，未完成的著色本這組，則是其中2位組員因是特教班學生，但卻將內心獨特的世界繪出，另名同學覺得這些畫作珍貴，因此協助集結成著色本。記者翁唯真／攝影

桃園 桌遊 疫情

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