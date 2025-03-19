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疑違法收保證金...東山高中稱雙方合意 教育局令改善「最重停辦」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
私立東山高中國中部遭家長指控要求錄取學生需繳2.5萬元保證金，違反收費相關規定，校方今發布聲明，強調報到前已和家長說明並有簽下同意書，北市教育局重申，依規定學校不可收取保證金，若學校後續為退還費用給家長，將送私校諮詢委員會審議，最重恐面臨停辦。圖／聯合報系資料照
私立東山高中國中部遭家長指控要求錄取學生需繳2.5萬元保證金，違反收費相關規定，校方今發布聲明，強調報到前已和家長說明並有簽下同意書，北市教育局重申，依規定學校不可收取保證金，若學校後續為退還費用給家長，將送私校諮詢委員會審議，最重恐面臨停辦。圖／聯合報系資料照

私立東山高中國中部遭家長指控要求錄取學生需繳2.5萬元保證金，違反收費相關規定，校方今發布聲明，強調報到前已和家長說明並有簽下同意書，屬於契約關係。但北市教育局再次重申，依規定學校不可收取保證金，若學校後續為退還費用給家長，將送私校諮詢委員會審議，最重恐面臨停辦。

校方表示，去年曾遇到超收事件，故今年採取嚴格正備取機制，報到前皆已清楚說明機制請家長務必審慎考慮就讀意願，再簽下同意書，屬於雙方清楚知悉內容，契約關係一旦成立本校需保留該生入學名額，未來如果家長選擇不就讀，學校有招生不足額風險。

校方呼籲，考量招生入學公平性，目前已有許多備取同學期盼學校盡速通知，也期望正取同學如果另有考量能盡速將名額釋出，讓備取同學能夠依序遞補，以維招生之公平，並讓備取同學及家長盡早安心。

教育局強調，依據「公私立國民小學及國民中學雜費及代收代辦費收退費辦法」，學校不可以收取保證金費用，東山高已違反規定，教育局將發文請學校說明，如果確實有收取保證金的事實，督導學校將保證金全數退回給家長。

教育局說，將發函給各私校重申相關規定，若有違反經教育局調查屬實，將要求限期改善，若未改善完成將送私校諮詢委員會審議，可處罰款、減招、停招最重停辦處分。

教育局 機制 關係

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