全教總批私校「小聯考」選學生 私中盟：論點以偏概全

全教總今天開記者會，批私校「小聯考」傷害國民教育公正性，學生承受過度升學壓力，立委也提議修法，禁止私校透過學測或營隊變相選才；對此，全國私立中學聯盟發起人陳建佑表示不認同，指論點未能充分考量台灣教育體系的多元性與家長自主選擇權，也侵害憲法保障私人興學自由。

私中盟發起人陳建佑指出，私立學校一直以來扮演補足公立教育資源不足、滿足多元需求的重要角色。在公立學校因地區資源分配不均，難以提供統一高品質教育的情況下，私校透過特色課程、專業師資、國際化視野與完整的學生培育計畫，為家長與學生提供更多選擇。許多家庭選擇私校，並非單純追求升學競爭，而是私校能提供更穩定的學習環境、妥善的管理機制，甚至食安、反霸凌及社團發展方面有更細緻的規畫與執行力。

陳建佑說，全教總指責私校的入學考試導致升學壓力，甚至主張私校應完全禁止選拔性招生，這樣的說法並未正視現實。私校招生考試並非純粹以學科競爭為標準，而是綜合評估學生是否適合學校的教育模式，許多私校採取多元評量方式，包括學習潛力、個人特質、語言能力、數理邏輯及創造力，確保學生能夠適應學校的教學環境，實踐「適性揚才」。

若強行要求私校採取「就近入學」與「電腦抽籤」，不僅無助於減輕升學壓力，反而可能導致學校與學生需求錯配，使部分學生無法獲得適合的教育機會。同時，也嚴重剝奪私校的辦學自主權，抹煞教育體系的多樣性。

陳建佑也說，家長選擇私校，並非因為對公立學校不滿，而是因為希望孩子獲得更適合的教育環境。許多家庭即便非政商名流，在經濟條件許可下，願意為孩子的教育投入資源，這純粹是基於教育品質的考量。

世界各國的教育體系皆存在公私並行現象，美國灣區私校競爭激烈，歐洲許多國家也有多樣私校，學費門檻甚至遠高於台灣。然而，這些國家並未因私校的競爭力而視其為「亂象」，反而透過合理監管，確保私校能夠發揮應有的教育功能。

如果政府強行取消私校的招生考試，無異於將所有孩子置於同一標準之下，剝奪家長與學生的自主選擇權，這樣的政策不僅不符社會需求，也可能加劇教育資源分配的不均。如果政府真心希望減輕升學壓力，應當著眼於改善公立學校的教學品質、縮小城鄉資源差距、推動適性教育輔導，而非單方面限制私校的發展。

私中盟指出，學界對於私人興學有許多研究，教授周志宏在其博士論文專書「私人興學自由與私立學校法制之研究」就指私立學校應有選擇學生的自由。呼籲政府在制定政策時，應以教育多元發展與家長選擇權為核心，尊重私校辦學自主權，透過理性討論，尋找真正符合學生需求的解決方案，而非以偏概全地將私校招生考試視為升學壓力的罪魁禍首。

教育不該是單一模式，而應尊重不同家庭的需求與選擇。私校招生模式不應成為政治操作的工具，更不該被貼上「教育亂象」的標籤。唯有在公平與多元之間取得平衡，才能讓台灣的教育體制更加健全，讓每一位學生都能找到最適合自己的學習道路。