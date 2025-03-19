快訊

獨／台北72年「鄭記豬腳飯」驚傳熄燈！黑金豬腳成絕響

烏克蘭撤軍陷混亂！俄無人機襲擊第一視角曝 聯外路線成死亡公路

沒捐清大1500萬？ 曹興誠提告翁曉玲求償4千萬：全贈陽明交大

北市特教生打老師 監院揭融合教育問題籲教部檢討

中央社／ 台北19日電

台北市某高中去年發生特教生毆打教師事件。監察院說，統計一年間，全國高中以下特教生攻擊教師至少有145件，部分學生上高中後無法融合、學習，導致融合教育恐流於形式，呼籲教育部正視融合教育現狀問題並檢討改進。

監察院今天透過新聞稿表示，監察院教育及文化委員3月13日審查通過監委王幼玲及田秋堇調查報告，責成台北市政府教育局對本案學校與師生持續關懷協助，另要求教育部應正視融合教育現狀問題，檢討改進。

監委說，這名特教生有情緒判讀、表達及調控能力弱障礙，校方同意他若在課堂情緒不安，可以透過摺紙或其他手作活動緩和，但校方去年2月27日調派代課老師前往班級授課，未確實協助老師掌握學生情況，導致老師當天因制止特教生作自己的事，引發學生情緒失控。

監委表示，身心障礙類別非常多，情障、自閉症等類學生人際相處方面較易出現問題，並非透過輔具、調整課程就能馬上改善，是融合教育困難之處。自民國112年7月1日至113年6月30日，全國高中以下特教生攻擊教師事件至少有145件，占整體「教師受傷事件」396件的36.6%，且其中涉及自閉症及情緒行為障礙類學生的案件有126件，顯見這類特教生融合教育需要更多支持資源。

經監委訪談高中第一線教育人員得知，校園空間亟需專業的冷靜角落、呼救裝置、處理情緒行為的專業人才等相關軟硬體配合，但目前資源不到位。且部分學生進入高中後，因無法融合而感到挫折、甚至無法到校或進班學習，導致融合教育恐流於「形式大於實質」，有鑑於融合教育實施已逾10年，相關特教服務整體性、持續性及質量都待改進。

監委表示，學校有時無法獨力處理特教學生嚴重情緒行為事件，進而請求家長「帶回管教」，或請警察局、救護車入校協助，甚至「強制帶離現場」等，但類此事件學生具未成年與身心障礙者，應顧及相關權益保護以避免爭議。

情緒 教師 自閉症

延伸閱讀

細數七大預算科目遭刪凍 監察院將聲請釋憲及暫時處分

監院聲請釋憲與暫時處分 民眾黨團嗆「績效不彰，預算被砍剛好而已」

批立院亂刪監院預算 李鴻鈞：幾乎要斷水斷電

預算被刪聲請釋憲 李俊俋嗆藍白：不滿監院存在就修憲

相關新聞

疑違法收保證金...東山高中稱雙方合意 教育局令改善「最重停辦」

私立東山高中國中部遭家長指控要求錄取學生需繳2.5萬元保證金，違反收費相關規定，校方今發布聲明，強調報到前已和家長說明並...

獨／私立東山高中爆收保證金放棄不退費 家長控不符規定

名牌私校一直以來都是家長熱門選擇，北市私立東山高中遭爆料，校方要求錄取學生需繳2.5萬元保證金，但公立國中要等5月才公布...

私校招生篩選學生、加重升學壓力 全教總籲修法杜絕

近日私校「小聯考」再起，明星私校錄取率甚至低於高中生考頂大，全教總今天召開記者會，批評小聯考傷害國民教育公共性，讓學生承...

桃園高中生穿解放軍服 民團籲調查

立委張雅琳、台教盟理事長潘威佑、桃園市議員黃瓊慧、北社副社長羅浚晅、人本教育基金會主秘陳志遠等人，今天在立法院舉辦「教育...

清除威權象徵…嘉中有「坐樹監」蔣公銅像 退休教師訴求保留

教育部年初召集校園有「待處置威權象徵」列管高中以上學校開座談會，要求清除威權象徵惹議。長年推動校園轉型正義的嘉中退休公民...

全教總批私校「小聯考」選學生 私中盟：論點以偏概全

全教總今天開記者會，批私校「小聯考」傷害國民教育公正性，學生承受過度升學壓力，立委也提議修法，禁止私校透過學測或營隊變相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。