北市特教生打老師 監院揭融合教育問題籲教部檢討

台北市某高中去年發生特教生毆打教師事件。監察院說，統計一年間，全國高中以下特教生攻擊教師至少有145件，部分學生上高中後無法融合、學習，導致融合教育恐流於形式，呼籲教育部正視融合教育現狀問題並檢討改進。

監察院今天透過新聞稿表示，監察院教育及文化委員3月13日審查通過監委王幼玲及田秋堇調查報告，責成台北市政府教育局對本案學校與師生持續關懷協助，另要求教育部應正視融合教育現狀問題，檢討改進。

監委說，這名特教生有情緒判讀、表達及調控能力弱障礙，校方同意他若在課堂情緒不安，可以透過摺紙或其他手作活動緩和，但校方去年2月27日調派代課老師前往班級授課，未確實協助老師掌握學生情況，導致老師當天因制止特教生作自己的事，引發學生情緒失控。

監委表示，身心障礙類別非常多，情障、自閉症等類學生人際相處方面較易出現問題，並非透過輔具、調整課程就能馬上改善，是融合教育困難之處。自民國112年7月1日至113年6月30日，全國高中以下特教生攻擊教師事件至少有145件，占整體「教師受傷事件」396件的36.6%，且其中涉及自閉症及情緒行為障礙類學生的案件有126件，顯見這類特教生融合教育需要更多支持資源。

經監委訪談高中第一線教育人員得知，校園空間亟需專業的冷靜角落、呼救裝置、處理情緒行為的專業人才等相關軟硬體配合，但目前資源不到位。且部分學生進入高中後，因無法融合而感到挫折、甚至無法到校或進班學習，導致融合教育恐流於「形式大於實質」，有鑑於融合教育實施已逾10年，相關特教服務整體性、持續性及質量都待改進。

監委表示，學校有時無法獨力處理特教學生嚴重情緒行為事件，進而請求家長「帶回管教」，或請警察局、救護車入校協助，甚至「強制帶離現場」等，但類此事件學生具未成年與身心障礙者，應顧及相關權益保護以避免爭議。