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苗縣府續辦公幼轉型2歲專班 今年再增6校附設幼兒園

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣政府續辦公幼轉型2歲專班政策，經盤點今年再增6校附設幼兒園，以滿足家長需求。圖／苗栗縣政府
苗栗縣政府續辦公幼轉型2歲專班政策，經盤點今年再增6校附設幼兒園，以滿足家長需求。圖／苗栗縣政府

苗栗縣政府為滿足2歲子女的托育需求，持續配合教育部國教署政策，運用國小現有空間附設幼兒園，繼去年6校設置幼兒園，今年再增6校設2歲專班，以滿足家長需求。

縣府教育處表示，113學年度共計於文山國小、文苑國小、啟文國小、銅鑼國小、錦水國小、成功國小增設2歲專班，目前共有47名2歲幼兒就讀。由於部分鄉鎮中心學校2歲專班供應量明顯不足，經盤點後114學年擇訂苑裡鎮苑裡國小、公館鄉公館國小、後龍鎮新港國中小、造橋鄉造橋國小、頭份市永貞國小、竹南鎮頂埔國小設立2歲專班。

另外，考量竹南科學園區廠商進駐，113年度更已獲教育部核定於頭份建國國中分校興建6班非營利幼兒園並招收2至3歲幼兒32位、3歲至入國民小學前幼兒120位，合計152名幼兒，預計115學年度招生。

縣長鍾東錦表示，上任後積極辦理苗栗重大願景計畫，未來落成後將提供家長更多平價優質的教保環境，在中央與縣府共同挹注經費，戮力為幼兒園提供妥適的軟硬體設施設備，讓年青的父母敢婚、願生、樂養，以培育苗栗優秀的下一代。

幼兒園 教育部 頭份

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