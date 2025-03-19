教團反私中入學考試 私中盟：未考量家長教育選擇權

私中招生議題近日引發熱議，教團今日召開記者會主張應全面取消私中入學考試，應透過電腦抽籤決定。對此，全國私立中學聯盟表示，此論點未能充分考量台灣教育體系的多元性與家長自主選擇權，更忽略了私校長期以來對台灣教育的貢獻，以及憲法保障私人興學之自由。

全教總今日召開記者會，批評私校小聯考傷害國民教育公共性，讓學生承受過度升學壓力，應修法杜絕私校透過考試、營隊篩選學生。私中盟指出，私立學校扮演著補足公立教育資源不足、滿足多元需求的重要角色。在公立學校因地區資源分配不均，難以提供統一高品質教育的情況下，私校透過特色課程、專業師資、國際化視野與完整的學生培育計畫，為家長與學生提供更多選擇。

私中盟強調，許多家庭選擇私校，並非單純追求升學競爭，而是因為私校能提供更穩定的學習環境、優質的外師資源、強化雙語與國際教育、妥善的學生管理機制，甚至在食品安全、反霸凌機制、社團發展等方面，都有更細緻的規劃與執行力。

針對全教總的主張，私中盟認為並未正視現實。私校招生考試不是純粹以學科競爭為標準，而是綜合評估學生是否適合學校的教育模式，包括學生的學習潛力、個人特質、語言能力、數理邏輯及創造力，確保學生能夠適應學校的教學環境，真正實踐「適性揚才」。若強行要求私校採取「就近入學」與「電腦抽籤」，不僅無助於減輕升學壓力，反而可能使部分學生無法獲得適合的教育機會，同時嚴重剝奪私校的辦學自主權。

私中盟表示，如果政府真心希望減輕升學壓力，應當著眼於改善公立學校的教學品質、縮小城鄉資源差距、推動適性教育輔導，而非單方面限制私校的發展。同時呼籲政府在制定政策時，應以教育多元發展與家長選擇權為核心，尊重私校的辦學自主權，透過理性討論，尋找真正符合學生需求的解決方案，而非以偏概全地將私校招生考試視為升學壓力的罪魁禍首。