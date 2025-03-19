快訊

影／剴剴虐童案開庭 逾300人高喊：惡魔保母、唯一死刑

為了吃到飯拚盡全力！浪貓「狗尿尿姿勢走路」路人看傻：那外八是怎回事

喊了23年要動了！汐東捷運線明天開工 預計2032年完工

影／世界冠軍南投滑翔機飛行賽露一手 學生驚呼

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣滑翔機飛行競賽今在埔里國中登場，手擲滑翔機世界冠軍李宣信（右）也現身露一手，並與現場師生交流互動。圖／埔里鎮公所提供
南投縣滑翔機飛行競賽今在埔里國中登場，手擲滑翔機世界冠軍李宣信（右）也現身露一手，並與現場師生交流互動。圖／埔里鎮公所提供

手擲及彈射滑翔機在國中小蔚為風行，南投縣滑翔機飛行競賽今在埔里國中登場，吸引縣內中小學近150支隊伍參加，以滯空飛行最久為獲勝，考驗科技素養與動手實作能力，手擲滑翔機世界冠軍李宣信今也現身露一手，令現場學生驚呼連連。

南投縣教育處指出，「滑翔機飛行競技」是近年蔚為風行的科學教育項目，能培養學生的科技素養及動手實作能力，結合飛行科學原理，並依天候、氣流、風速思考調整機身型態，訓練設計、思考及解決問題能力，深化對空氣動力學的理解。

而滑翔機飛行競技又分成「手擲滑翔機」及「彈射滑翔機」，前者以「手擲」為發射之唯一方式，不能加裝任何形式之電源、馬達、橡皮筋或螺旋槳等外力；後者；後者則可透過彈射裝置，妥善借助外力，以增加滑翔機滯空飛行停留時間。

「南投縣滑翔機飛行競賽」今於埔里國中操場登場，吸引縣內中小學共147支隊伍參加，今年更邀請了手擲滑翔機世界冠軍李宣信展示專業的無動力滑翔機飛行，而其將滑翔機拋擲升空、尋找氣流等高超技術，令現場觀看的參賽學生驚呼連連。

參賽學生須使用大會統一提供的巴爾紗木、白楊木、碳纖棒、機頭塑膠軟套等飛行材料，賽前完成製作手擲或彈射滑翔機，須符合大會限制規格及外型通過檢錄，於指定場地內完成飛行競技，以「滯空飛行」最久為獲勝，成績下午3時公布。

教育處表示，透過滑翔機飛行競賽，鼓勵學生創意思考，並把在科技領域學習到的相關知識與技能，以及飛行科學原理融入發揮於競賽中，同時把關所有參賽隊伍均使用大會提供的標準材料製作飛行器，且有專業裁判，確保賽事公平公正性。

南投縣滑翔機飛行競賽今在埔里國中登場，手擲滑翔機世界冠軍李宣信（右）也現身露一手，並與現場師生交流互動。圖／埔里鎮公所提供
南投縣滑翔機飛行競賽今在埔里國中登場，手擲滑翔機世界冠軍李宣信（右）也現身露一手，並與現場師生交流互動。圖／埔里鎮公所提供
手擲及彈射滑翔機在國中小蔚為風行，南投縣滑翔機飛行競賽今在埔里國中登場，吸引縣內中小學近150支隊伍參加。圖／埔里鎮公所提供
手擲及彈射滑翔機在國中小蔚為風行，南投縣滑翔機飛行競賽今在埔里國中登場，吸引縣內中小學近150支隊伍參加。圖／埔里鎮公所提供
南投縣滑翔機飛行競賽今在埔里國中登場，手擲滑翔機世界冠軍李宣信現身展示專業的無動力滑翔機飛行。圖／埔里鎮公所提供
南投縣滑翔機飛行競賽今在埔里國中登場，手擲滑翔機世界冠軍李宣信現身展示專業的無動力滑翔機飛行。圖／埔里鎮公所提供
南投縣滑翔機飛行競賽今在埔里國中登場，手擲滑翔機世界冠軍李宣信現身展示專業的無動力滑翔機飛行。圖／埔里鎮公所提供
南投縣滑翔機飛行競賽今在埔里國中登場，手擲滑翔機世界冠軍李宣信現身展示專業的無動力滑翔機飛行。圖／埔里鎮公所提供
南投縣滑翔機飛行競賽今在埔里國中登場，手擲滑翔機世界冠軍李宣信（右）也現身露一手，並與現場師生交流互動。圖／埔里鎮公所提供
南投縣滑翔機飛行競賽今在埔里國中登場，手擲滑翔機世界冠軍李宣信（右）也現身露一手，並與現場師生交流互動。圖／埔里鎮公所提供

南投縣 埔里 科學

延伸閱讀

南投警方查獲製毒集團 買刮刮樂當贈品兜售毒咖啡包

GTC 大會發布自駕車應用 法人對汽車零組件股評價不變

輝達18日GTC大會重頭戲 現場人山人海

南投學測女狀元拚上台大法律 普台高中也有準台大生

相關新聞

獨／私立東山高中爆收保證金放棄不退費 家長控不符規定

名牌私校一直以來都是家長熱門選擇，北市私立東山高中遭爆料，校方要求錄取學生需繳2.5萬元保證金，但公立國中要等5月才公布...

私校招生篩選學生、加重升學壓力 全教總籲修法杜絕

近日私校「小聯考」再起，明星私校錄取率甚至低於高中生考頂大，全教總今天召開記者會，批評小聯考傷害國民教育公共性，讓學生承...

桃園高中生穿解放軍服 民團籲調查

立委張雅琳、台教盟理事長潘威佑、桃園市議員黃瓊慧、北社副社長羅浚晅、人本教育基金會主秘陳志遠等人，今天在立法院舉辦「教育...

清除威權象徵…嘉中有「坐樹監」蔣公銅像 退休教師訴求保留

教育部年初召集校園有「待處置威權象徵」列管高中以上學校開座談會，要求清除威權象徵惹議。長年推動校園轉型正義的嘉中退休公民...

全教總批私校「小聯考」選學生 私中盟：論點以偏概全

全教總今天開記者會，批私校「小聯考」傷害國民教育公正性，學生承受過度升學壓力，立委也提議修法，禁止私校透過學測或營隊變相...

苗縣府續辦公幼轉型2歲專班 今年再增6校附設幼兒園

苗栗縣政府為滿足2歲子女的托育需求，持續配合教育部國教署政策，運用國小現有空間附設幼兒園，繼去年6校設置幼兒園，今年再增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。