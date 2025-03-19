影／世界冠軍南投滑翔機飛行賽露一手 學生驚呼
手擲及彈射滑翔機在國中小蔚為風行，南投縣滑翔機飛行競賽今在埔里國中登場，吸引縣內中小學近150支隊伍參加，以滯空飛行最久為獲勝，考驗科技素養與動手實作能力，手擲滑翔機世界冠軍李宣信今也現身露一手，令現場學生驚呼連連。
南投縣教育處指出，「滑翔機飛行競技」是近年蔚為風行的科學教育項目，能培養學生的科技素養及動手實作能力，結合飛行科學原理，並依天候、氣流、風速思考調整機身型態，訓練設計、思考及解決問題能力，深化對空氣動力學的理解。
而滑翔機飛行競技又分成「手擲滑翔機」及「彈射滑翔機」，前者以「手擲」為發射之唯一方式，不能加裝任何形式之電源、馬達、橡皮筋或螺旋槳等外力；後者；後者則可透過彈射裝置，妥善借助外力，以增加滑翔機滯空飛行停留時間。
「南投縣滑翔機飛行競賽」今於埔里國中操場登場，吸引縣內中小學共147支隊伍參加，今年更邀請了手擲滑翔機世界冠軍李宣信展示專業的無動力滑翔機飛行，而其將滑翔機拋擲升空、尋找氣流等高超技術，令現場觀看的參賽學生驚呼連連。
參賽學生須使用大會統一提供的巴爾紗木、白楊木、碳纖棒、機頭塑膠軟套等飛行材料，賽前完成製作手擲或彈射滑翔機，須符合大會限制規格及外型通過檢錄，於指定場地內完成飛行競技，以「滯空飛行」最久為獲勝，成績下午3時公布。
教育處表示，透過滑翔機飛行競賽，鼓勵學生創意思考，並把在科技領域學習到的相關知識與技能，以及飛行科學原理融入發揮於競賽中，同時把關所有參賽隊伍均使用大會提供的標準材料製作飛行器，且有專業裁判，確保賽事公平公正性。
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