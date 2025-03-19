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私校「小六基測」招生亂象 全教總籲修私校法
立委林宜瑾、全教總理事長侯俊良今天在立法院舉辦「私校招生亂象戕害國教本質」記者會，針對私校招生亂象造成部分私校舉辦的「小六基測」盛況空前，導致國民教育精神蕩然無存，認為對正常教學與教育公共性是最大諷刺。全教總呼籲教育部、立法院朝野黨團必須嚴肅面對私校招生亂象對台灣教育的危害，盡速完成修法，禁止私校以任何名目進行考試招生或營隊招生，並比照公立國中小，由教育局處統一辦理線上登記，電腦抽籤及常態編班，以保障學生受教權。
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