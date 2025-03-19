私校招生篩選學生、加重升學壓力 全教總籲修法杜絕

近日私校「小聯考」再起，明星私校錄取率甚至低於高中生考頂大，全教總今天召開記者會，批評小聯考傷害國民教育公共性，讓學生承受過度升學壓力。立委林宜瑾提案修法，要求私校不得透過學力測驗或營隊變相選才，並呼籲地方政府杜絕此現象。國教行動聯盟家長部則認為，家長選擇私校有多重考量，並非盲目追求名校光環，應檢視背後原因，而非單純反對家長選擇私校的權利。

全教總今天針對私校小聯考議題召開記者會，林宜瑾在記者會上批評，私校小聯考日益惡化，傷害國民教育的均衡發展，並向教育部喊話：「救救我們的孩子」。私校用考試鑑別來篩選校方認為「比較好」的孩子，再加上能把小孩送進私校的家長，也更有資源投資在孩子的補習，私校的升學狀況一定比較好，這卻也反過來讓家長肯定私校辦學。

林宜瑾表示，這種做法讓孩子從小就要背負升學壓力，更衝擊全國學子的權益，因此連續兩個會期提出「私立學校法」第39條、第57條修正案，要求在國民教育階段，私校不得以任何名目對學生做出入學鑑別。而在私校法修正以前，地方首長也應展現魄力杜絕私校小聯考，過去賴清德總統擔任台南市長時，台南市教育局就要求私校不能做入學鑑別，若報名人數多於招生人數，一律採取抽籤，多年下來台南不僅沒有私校問題，多數私校也運作得很好。

除了小聯考以外，全教總理事長侯俊良表示，近年許多私校透過雙語營隊、AI營隊等名目篩選學生，在營隊中明示暗示逼退表現較不佳的孩子。為確保國民教育的公共性，全教總支持林宜瑾的私校法修正案，讓私校不能用學力測驗、營隊名義變相辦理入學考試。

侯俊良呼籲，朝野立委應將私校法修法列為優先法案，解救水深火熱的學生，並促進公私校之間的良性競爭，讓學校透過多元的教學、優質的教育，引導孩子發展。

針對私校小聯考議題，國教行動聯盟家長部回應，許多家長選擇送孩子就讀私中，並非盲目追求名校光環，而是基於對孩子學習環境、安全管理，以及未來升學便利性的多方考量。當然，私校招生所造成的負面影響也不可忽視，如孩子的升學壓力、家長的經濟負擔，但教育部與社會應嚴肅檢視其中原因，而非單純反對私校招生或家長選擇私校的權利。

教育部則表示，尊重家長教育選擇權，另近期部分委員提出相關私立學校修法草案，其修法方向係針對私立學校招生方式提出不同見解。為杜絕私立學校以考試篩選學生，教育部對於委員修正私立學校法第39條及第57條條文，予以支持。