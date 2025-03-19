大禮包藝術啟蒙 竹北市兒童節贈直笛與拇指琴給學童

繼去年送上兒童節好禮「跳繩」培養孩子運動習慣後，新竹縣竹北市公所今年兒童節也準備一系列專屬的大禮包，第一波發送直笛與拇指琴給幼兒園至六年級學生，蘊含音樂與藝術氣息的禮物，承載著對孩子們的祝福與期待。

竹北市長鄭朝方指出，竹北市的平均年齡不斷下修，就是因為高出生率，以及是一座兒童城市，為讓孩子們在成長過程中接觸多元領域，自3年前開始規畫兒童節禮物，從畫筆、跳繩，到今年的直笛與拇指琴，希望透過不同的項目，全領域引導孩子發掘興趣，培養專長。

今年竹北市公所特別準備了1萬5834支直笛，發放給幼兒園至二年級的學生，而三至六年級的孩子則可獲得拇指琴，又稱卡林巴琴，共計1萬3021份。拇指琴外型典雅，雕刻細緻花紋，並附有調音鎚；直笛則配有清潔棒。無論哪一種樂器，都搭配專屬質感音符提袋，讓孩子們隨時隨地都能沉浸在音樂的美好之中。

鄭朝方也前往光明國小，將這份幸福好禮送到孩子們手中。打擊樂團與管樂團的孩子們迫不及待地拿起樂器，當場與市長合奏小星星與瑪莉有隻小綿羊，純真的音符在校園中飄揚，充滿歡樂與溫暖。此次兒童節禮物將陸續發放，確保所有禮品能在節日前夕送達孩子手中。

鄭朝方強調，學習重要，但良好的品格與興趣培養更是重要。他期許孩子們從現在開始，要培養一項喜歡的運動以及藝術；他也鼓勵孩子們「運動，讓身體長肌肉；藝術，讓心靈長肌肉。」這些都是能讓自己人格成長與變得更強大的關鍵。