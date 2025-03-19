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桃園高中生穿解放軍服學少年先鋒隊敬禮 民團籲調查

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
針對日前桃園高中生穿解放軍服、學習中共少年先鋒隊敬禮的事件，立委張雅琳（左二）、台教盟理事長潘威佑（中）、桃園市議員黃瓊慧（左一）、北社副社長羅浚晅（右二）、人本教育基金會主秘陳志遠（右一）等人，呼籲教育部立即展開調查。記者許正宏／攝影
針對日前桃園高中生穿解放軍服、學習中共少年先鋒隊敬禮的事件，立委張雅琳（左二）、台教盟理事長潘威佑（中）、桃園市議員黃瓊慧（左一）、北社副社長羅浚晅（右二）、人本教育基金會主秘陳志遠（右一）等人，呼籲教育部立即展開調查。記者許正宏／攝影

立委張雅琳、台教盟理事長潘威佑、桃園市議員黃瓊慧、北社副社長羅浚晅、人本教育基金會主秘陳志遠等人，今天在立法院舉辦「教育不容統戰！嚴正讀貴學校誤導學子、配合中共滲透行為」記者會，針對日前桃園永豐高中發生學生穿解放軍迷彩服、學習中共少年先鋒隊敬禮的事件，台教盟呼籲教育部立即展開調查，釐清是否有中國勢力介入，並依法究責失職人員，並向立法院喊話應檢討現行法規，防堵中國藉文化、教育交流進行統戰。社會大眾應共同關注率校教育，若發現類似滲透行為，應即時舉報，確保學生在自由民主的環境下學習。

中共 桃園 立法院

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