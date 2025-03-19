獨／私立東山高中爆收保證金放棄不退費 家長控不符規定

名牌私校一直以來都是家長熱門選擇，北市私立東山高中遭爆料，校方要求錄取學生需繳2.5萬元保證金，但公立國中要等5月才公布分發結果，校方卻規定4月26日後放棄就讀，錢將沒收，質疑學校做法不適當也不符法規。校方解釋，名額都是特留，報到前也有和家長說明並要求簽保證書，屬於契約履行費用非學雜費。

教育局表示，學生未註冊前學校不可收取保證金，過去也未有類似案例，會在和學校瞭解情況，若機制上不符原則，會要求學校依法辦理。

東山高中依照教育局核定今年小六升國一可招收630人，但近年來報考人數踴躍，近兩年都逾2500人報考，錄取綠不到3成相當熱門，不過去年卻發生超收事件，最終雙北教育局協助下超收學生安置到其他學校，校方也遭到北市教育局罰款。

今年東山招生數與去年差不多，卻有家長向本報投訴，自己孩子順利考上東山，卻被要求先繳2.5萬元的報名費報到，若選擇放棄，21日後則需依比例退費，4月26日後才放棄入學者，2.5萬元更直接沒收，不退任何費用。

家長控訴，自己孩子按照原學區是可以就讀龍門國中，除了帶孩子考取私校外，也有再評估念公立國中，但公立審查時間比私立晚，龍門要到5月5日才做最後的審查，若後來決定念公立放棄念私校，2.5萬元就會被沒收。

家長指出，依照台北市「公私立國民小學及國民中學雜費及代收代辦費收退費辦法」規定，學生若因故無法繼續就學，包含雜費、學生寄宿費及學習輔導費，在開學日前申請者，都應全數退還，質疑學校操作不符常理。

校方解釋，今年徵選入學、個階段名額都是特留，學生繳了報名費校方就會保留這個名額，若5月多突然不讀，校方也找不到學生，該機制在報考前都有讓家長知道並簽同意書，這筆費用屬於校方與家長間契約規範擔保金，非學雜費範疇。