清除威權象徵…嘉中有「坐樹監」蔣公銅像 退休教師訴求保留

教育部年初召集校園有「待處置威權象徵」列管高中以上學校開座談會，要求清除威權象徵惹議。長年推動校園轉型正義的嘉中退休公民教師林瑞霞，提逆向思維，訴求保存蔣介石銅像作獨裁統治見證與歷史教材，讓學子透過了解歷史，培養思辨能力，傳承嘉中人自由思想。

去年4月嘉中百年校慶，林瑞霞回校園在草地廣場蔣介石銅像前舉牌，訴求保存蔣介石銅像可作為獨裁統治的見證與歷史教材，最近，教育部要校園清威權象徵，林瑞霞不認同。

林瑞霞說，嘉中原本無蔣介石銅像，是1985年當時校長許健夫所立，目的是帶入領袖崇拜威權幽靈，壓制嘉中人自由思想。；很多人主張拆除蔣介石銅像，她認為保存現場可當做獨裁統治的見證與歷史教材。

有學生說，蔣介石銅像立在學校樹人堂前，蔣著軍裝騎馬銅像，含水泥底座高約6公尺，被數顆高大南洋杉包圍，必須仔細看才知道裡面是銅像，蔣好像是在坐「樹監」。

林瑞霞認為，當師長教到中國百年史北伐、抗戰、國共內戰及台灣228事件、白色恐怖等歷史事件時，可將學子帶到此處上課，以多元觀點歷史角度，看蔣介石歷史功過，而非一面倒地歌頌「英明領袖」。