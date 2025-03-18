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中科實中雙語部畢業生 烹飪專題留住台灣味記憶

中央社／ 台中18日電

中科實中雙語部19名高三學生，除台灣學生外，另外有來自英國及其他亞洲國家，校方與弘光科大餐旅系合作設計畢業專題，讓學生了解在地食材並製作食物，希望畢業後能帶走記憶中的台灣味。

中科實中今天透過文字稿指出，雙語部19名畢業生，除有台灣學生外，另有英國、馬來西亞、印度、日本、韓國、菲律賓籍學生，宛如小型聯合國。為讓學生在畢業時可帶著台灣的味覺記憶離開，校方設計專題活動。

中科實中與弘光科大餐旅系合作，設計了滷肉飯、鹹酥雞、珍珠奶茶、義大利麵與包子的主題課程，讓學生們從在地食材認識開始，透過餐旅系教授專業的傾囊相授，以及優秀的技藝競賽選手從旁協助，一場中英兼俱的廚藝旅程就此展開。

弘光科大安排義大利籍的教授馬瑞亞歷山大，為學生們傳授最容易上手，也最能透過不同食材的義大利麵料理，作為對這一群國際學生的畢業祝福。

學生們也在專業團隊的細心指導下，做出香氣十足又別具象徵意義的滷肉飯、素肉燥與台式鹹酥雞，外籍生對素肉燥與紅蔥酥感到驚奇。實中校長秦文智表示，希望學生帶著台灣的味覺記憶，在世界舞台發光發熱，傳遞所學知識和對人文的關懷，讓世界看見台灣的獨特與美好。

義大利 食材 馬來西亞

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