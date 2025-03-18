在地就學省時間 新北汐止秀峰高中繁星錄取再創佳績

114學年度大學繁星推薦放榜，秀峰高中再創佳績，其中兩位優秀的學生，都是來自於在地就學，馮英杰同學是來自青山國中小，透過北北基優先免試入學進入到秀峰高中就讀，至於黃于晉則是秀峰高中國中部的同學，透過優先免試入學就讀，這兩位同學在在證明，只要肯讀書，其實到那裡都一樣，他們反而有更好的資源，首先他們不需要每天跟人家擠公車，也不想煩惱要到那裡讀書，晚上就可以在學校的Ｋ書中心，學校都會提供很好的學習資源，並且關心了解學習狀況。

秀峰高中學生黃于晉表示，今天是繁星放榜的日子，成功的錄取到了政治大學政治系，感到很開心，今天一早因為忘了註冊自己的甄選帳號，手機沒有收到簡訊，一直很緊張，一度以為自己沒有上，最後知道錄取很高興。當初本來有上松山高中，但是後來選擇秀峰高中在地就學，一個原因就是離家近，可以節省很多的時間，有比較充足的睡眠或是休息，甚至是複習、讀書的時間，這種離家近的氛圍也給自己比較安心的感覺。雖然，當初很多人說，在地學校可能沒有那麼好的讀書環境，但自己認為，環境是自己賦予自己的，只要自己夠認真，就不受影響，做好自己該做的事情，最後結果總會是好的。

秀峰高中學生馮英杰說，今天繁星放榜在自己的預料之中，考進了台大的政治系，在高二本來是選擇理組的數學資優班，後來漸漸發現理組跟文組差異其實不大，只要自己夠認真，理組跟文組的出路都是很好的，當初選擇秀中，也是因為離家近，還有就是秀峰的繁星機會很吸引自己，只要認真上課，該讀的都讀好，成績就能維持，秀峰高中三年，在社會及自然成績都不錯，所以，理組文組都是自己可以選擇的，最後選擇台大政治系，不止是因為名聲響亮，而是自己未來的目標，想當外交官，希望朝這方面努力。

秀峰高中校長蔡春來指出，馮英杰考上台大政治系、黃于晉考上了政治大學政治系，這都是代表在地就學在學校努力的推動下，已經有連續六年都有台大的榜生，特別是在秀峰，一直都很希望孩子能在地就學，讓秀峰成為培養在地優秀孩子的搖籃，秀峰高中積極推動適性輔導與多元學習，提供專題講座、企業參訪及國際交流機會，讓學生在熟悉的環境中發揮最大潛能。本屆錄取學生多來自新北市，證明選擇社區高中不影響升學競爭力，反而能讓學生穩健成長，在優質的學習環境中邁向理想大學。