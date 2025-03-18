同濟會捐千顆乒乓球 助新北淡水鄧公國小桌球校隊

為了要讓鄧公國小的孩童，在練習桌球有更多的設備器具，日前由同濟會淡水會的會長帶領著團隊成員，來鄧公國小捐贈超過一千顆乒乓球給學校的桌球校隊，同濟會淡水會長曾健瑞說鄧公國小桌球校隊成績亮眼，而且學童又非常的認真練習，因此就決定捐贈桌球，希望小小選手們可以盡情的練習，不用擔心用球不夠的問題。

桌球所使用的乒乓球是學校小選手們練習的重要耗材，時常會有損壞的狀況發生，因此在這次的捐贈當中，透過幸福里里長李佳倩的媒合之下，把學校校隊的需求傳給同濟會得知後，就立即捐贈一千顆的乒乓球給學校，而對此校長也表示相當感謝同濟會的善舉。

鄧公國小校長顏顯權表示，學校桌球校隊相當認真，去年底2025南興盃全國桌球以及今年新北市小學運動會，近期的比賽學生都拿到優勝還有排名前十的好成績，因此這次非常感謝有同濟會的捐贈。幸福里里長李佳倩也說，校隊練習需要大量的乒乓球，因此有了這一千顆的捐贈，讓學生練習無後顧之憂，也從小培養運動家精神，期待學生未來可以打出更好的成績。