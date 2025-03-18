寵物商機每年600億！啟英高中寵物經營科成立3年免學雜費
桃園市啟英高中著眼寵物美容商機及人才需求，2年前開設寵物相關學程，今年正式成立實用技能班寵物經營科，共1班45人，學生就讀可享3年免學雜費，課程內容不僅教導寵物美容，還有寵物心理學的相關全方位課程，讓學生習得相關知識。
啟英高中2年前開設寵物美容學程，提供電子商務科和時尚造型科學生選修，今年正式成立實用技能班寵物經營科，今與領導產業台灣畜犬協會KCT簽訂策略聯盟產學合作，並舉行設科揭牌儀式。
校長彭昭勳表示，寵物相關產業商機每年都有600億，相當龐大也需要很多專業的人才。寵物經營科以寵物美容造型、寵物照護保健、寵物鮮食、寵物門市經營、寵物飾品配件、寵物心理學及殯葬相關等核心課程設計和延伸，且校內已建置全桃園唯一符合國家級檢定考場標準的寵物美容教室，遴聘專業師資親自授課，培育學生多元的專業與技能，讓喜愛寵物的同學可以學習寵物經營的相關知識，並考取證照。
啟英高中董事長吳慶堂表示，小時候家裡沒養狗，後來太太帶了一隻流浪狗回家養，漸漸被他的靈性感化，只要有人接近他，狗狗都會發出叫聲保護他，隨著社會改變，寵物已經成為家人，學校也應當設立順應潮流科系，提供學生學習。
台灣畜犬協會理事長薛瑞銘表示，協會與全台各高中職及大專院校共17間有簽署MOU合作的單位，就是希望產官學一同建立一個平台，從學校端向下扎根。
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