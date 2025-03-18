日本小松川高校參訪 與新北淡江高中師生交流

今(18)日上午在新北市私立淡江高級中學，迎接了來自日本東京都立小松川高校的313位學生，在淡江中學大禮拜堂舉辦跨國交流，現場淡江高中音樂班學生也帶來樂團表演，而日本小松川高校的學生也在開幕式進行分組，分別到淡江高中各班一起上課交流。

私立淡江高級中學校長周國生表示，日本東京都立小松川高校是一所偏差值高達66的名校，簡單來說就是成績評比都是在前十名的學校，自2018年起更被東京都教育委員會指定為大學升學指導特別推進校。是一所代表該地區的著名高中，具有豐富的歷史和傳統。

而這一次來到淡江中學參訪，日本東京都立小松川高校校長北江繁治也說，淡江中學是一所歷史悠久的學校，與小松川高校很相似，希望雙方學生可以有很好的互動學習。

這一次雙方在開幕式互相贈送伴手禮物，也感受到兩邊學生的青春活力與熱情，私立淡江高級中學校長周國生表示，這次為了迎接來自日本的學生，更準備16種不同的課程，包括了英語、SDGs桌遊、音樂美術、數學機器人等等，並且與淡江學生一起進到班級當中體驗台灣的文化，也期盼雙方交流課程可以增進台日友好，學生都可以收獲滿滿。