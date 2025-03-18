國小校長抖音喊「我愛你中國」 桃園市教育局要查了

桃園市桃園區會稽國小校長鄭家興今天被指控在抖音發表一連串「親中言論」，民代憂心相關言論恐對學子造成不當影響。對此，鄭家興今受訪澄清，註冊抖音單純為個人及家庭娛樂用，相關言論是官方模板及標籤，從未改變國家認同。桃園市教育局則表示，將提校長成績考核會議處。

桃園市中壢警分局警備隊一名葉姓警員，日前被發現在抖音註冊暱稱「凌雲小當歸」的帳號，並於個人頁面標註「公職人員（人民保母，中壢分局），我是中國人」，由於他目前仍擔任警察公職人員，引起外界爭議。警方昨表示將追究行政責任。

除了有警員發表「親中言論」，民進黨桃園市議員黃瓊慧今也接獲家長投訴，指桃園區會稽國小校長鄭家興也在抖音化名「超級貝克漢」，並發表一連串親中言論，包括「我愛你中國」、「兩岸一家親」等讓人傻眼的文字，質疑校長發表這些言論恐對學子造成不當影響。

鄭家興表示，抖音平台是為個人及家庭休閒娛樂之用，用來看劇、體育賽事直播等，相關言論是抖音官方模版及標籤使用，主要在累積平台積分來開通活動福利，從未改變國家認同。

教育局表示，今年3月初接獲教師團體陳情後已函請校長說明，校長於3月14日函復，另於3月13日派員入校訪談查察，後續將針對校長涉有不當言行，提校長成績考核會議處。