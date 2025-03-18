一群建中生搭機不睡覺…低頭做1事！空服員佩服大讚：超自律

許多人搭飛機時，都會看電影或睡覺來打發時間，不過近期一名空服員分享，一群男學生打開機上的閱讀燈，專心沉浸在參考書裡，追問之下發現對方是建中學生，因為他們飛往美國洛杉磯比賽，回台後就是期中考，超級自律的態度讓她相當佩服。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名空服員在社群平台「Threads」表示，當天的飛機客艙很亮，因為一群高中生吃飽後不睡覺，反而是攤開參考書狂寫，其中一名男學生甚至沉浸在解數學的世界，連她想借過送東西，他都沒發現。

這名空服員進一步說明，後來聽到高中生的對話「我們等等降落後也還不能休息，要先把比賽的機器人組裝起來」，讓她好奇問：「你們讀的東西跟比賽無關？」高中生才解釋比完賽回台就要期中考了，追問後得知他們是建中的學生，令她非常佩服，直言「強烈的自律瀰漫客艙，對他們來說，電動跟電影都不是現在該做的」。

貼文一出後，多數網友都表示「真的是一群很乖很努力的孩子，謝謝妳分享！很多人聽到這學校只看到光環，而不明白這光環後的付出」、「好替台灣未來開心，能寫出這段的妳也好棒」、「優質學生就是不一樣」、「高材生都好自律」、「超帥又自律的男孩們」、「那些孩子完整呈現什麼叫做『受過教育』的樣子，祝他們此趟收穫滿滿，不論成績如何」。

此外，貼文也釣出不少家長和老師，紛紛回應「謝謝妳的分享文，真的很感動，因兒子也是其中一員，整個團隊到從寒假到出國前，都是日以繼夜的埋首在機器比賽，這群孩子很不容易」、「謝謝您的文章，讓我感覺溫暖，裡面有一個孩子是我兒子的同班同學，希望他們這次比賽能夠成為人生中難忘的回憶之一」、「裡面有我學生，還跟我要email，說能不能請我把小考考卷email給他線上填答，他們很辛苦，期中考當天回來，還在調時差就要直接來考期中考，Respect」。