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學生穿共軍迷彩服敬禮？校方駁斥

聯合報／ 記者周嘉茹朱冠諭／桃園報導
桃園市立永豐高中國中部二年級日前舉辦隔宿露營，被爆出學生穿著解放軍迷彩服受訓，學生還疑似依中共少先隊的手勢敬禮。校方回應，學生以班級數字發想動作合照，迷彩服則由旅行社提供。記者周嘉茹／翻攝
桃園市立永豐高中國中部二年級日前舉辦隔宿露營，被爆出學生穿著解放軍迷彩服受訓，學生還疑似依中共少先隊的手勢敬禮。校方回應，學生以班級數字發想動作合照，迷彩服則由旅行社提供。記者周嘉茹／翻攝

桃園市立永豐高中被爆國中部二年級學生隔宿露營活動，穿中共解放軍迷彩服，還疑似比出中共少先隊敬禮手勢，引發藍綠互槓。綠質疑統戰教育進校園，藍不滿學生活動被泛政治化解讀。校方昨駁斥影射，強調迷彩服多年來由旅行社提供，學生手勢無政治暗示性。

桃園市教育局說明，迷彩服款式目前並無相關規定，但已提醒學校要求旅行社留意樣式，避免再有類似情形；另強調學生拍照動作無任何政治暗示性，但請學校留意留意避免。

民進黨桃園市前議員王浩宇昨在社群發文，披露永豐高中臉書放上國中部學生露營穿的迷彩服有爭議，並指連敬禮方式都學習中共，猶如從教育開始統戰。消息曝光後引發網路熱議，有網友直呼誇張，也有網友認為學生動作是在比7，跟中國手勢根本不同；永豐高中該臉書貼文已撤下。

永豐高中校長黃懷德昨回應，校方辦理國中二年級學生隔宿露營，因安排漆彈射擊等山野教育活動，由旅行社提供迷彩服供學生換穿，方便學生活動，也增進團體向心力。學校關注的是服裝是否破損、尺寸是否合適，迷彩服是旅行社提供，10多年來皆然，全桃園市甚至全國大多數學校亦然。

針對學生合照比出手勢引發質疑，黃懷德強調，活動中各班會進行班級合照，為了增加各班識別度及激發學生創意構想，也避免各班合照千篇一律，所以各班會設計不同的動作，原則上多以班級數字來發想，因此動作並非敬禮，亦無任何具政治暗示性之梗。

此事引起藍綠爭論，民進黨議員許家睿認為，遺憾看到學校童軍露營因敵我識別不足，成了校園統戰活動，將徹查是否遭中國滲透。國民黨議員楊朝偉直言「不要看到黑影就開槍」，即使前市長鄭文燦任內，學校都是跟同旅行社合作，市議員詹江村翻出2017年照片，也穿相同服飾，批綠營別再撕裂台灣。

旅行社 桃園 永豐

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