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嘉義高中遴選傑出校友 嘉義縣、市警察局長同列榮榜
國立嘉義高中栽培出不少傑出校友，在警界就有3名署長，分別是第2屆、第5屆、第13屆傑出校友侯友宜、陳國恩、張榮興，說明嘉中不只是培育醫師搖籃，還是警官搖籃；今天校方公告第15屆傑出校友15名及榮譽傑出校友1名，嘉義縣警察局長李權哲、嘉義市警察局長沈炳信一齊名列在內。嘉中表示，將於今年校慶當天頒發當選證書。
經嘉義高中校友遴選委員會選出傑出校友15名及榮譽傑出校友1名，名單公告如下：
榮譽傑出校友：
莊和子，微相科技公司創辦人、總統府國策顧問。
傑出校友：
劉潄峯，43年畢，聯合國美洲國家組織經濟事務局首席經濟專家。
顏永財，53年畢，微相科技公司總經理。
王培營，57年畢，力梭資訊股份有限公司董事長。
陳和泰，62年畢，台北市嘉義中學校友會理事。
王復德，64年畢，國立陽明大學醫學系內科學科兼任教授。
沈炳信，70年畢，嘉義市警察局長。
李權哲，72年畢，嘉義縣警察局長。
陳金順，72年畢，高雄榮民總醫院院長。
盧龍泉，72年畢，國立中正大學學務長、企管系教授。
林文志，73年畢，雲林縣政府社會處處長
李宗賢，77年畢，中山醫大附設醫院婦產部部長。
王國川，79年畢，國立台灣大學醫學院附設醫院外科部副主任。
陳俊杰，79年畢，信美國際股份有限公司總經理。
李建帆，87年畢，晶采牙醫診所院長。
陳燕麟，90年畢，三軍總醫院精準醫學曁基因體中心主任。
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