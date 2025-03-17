嘉義高中遴選傑出校友 嘉義縣、市警察局長同列榮榜

汐止區的金龍國小幼兒園，因為遊戲場的遊具老舊、又不符合法規，在去年拆了之後，9個班有大約240位的小朋友，就沒有獨立的運動遊戲區，現在都只能跟小學共用一套遊具，影響孩子們活動遊玩，所以新北市議員白珮茹得知後，反應市府教育局，希望能夠協助整地改善。

2025-03-17 22:07