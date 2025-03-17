快訊

Google傳攜手聯發科開發AI晶片 博通股價一度跌逾4%

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義高中遴選傑出校友 嘉義縣、市警察局長同列榮榜

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市警察局長沈炳信獲選嘉義高中第15屆傑出校友。圖／翻攝嘉義市警局網站
嘉義市警察局長沈炳信獲選嘉義高中第15屆傑出校友。圖／翻攝嘉義市警局網站

國立嘉義高中栽培出不少傑出校友，在警界就有3名署長，分別是第2屆、第5屆、第13屆傑出校友侯友宜、陳國恩、張榮興，說明嘉中不只是培育醫師搖籃，還是警官搖籃；今天校方公告第15屆傑出校友15名及榮譽傑出校友1名，嘉義縣警察局長李權哲、嘉義市警察局長沈炳信一齊名列在內。嘉中表示，將於今年校慶當天頒發當選證書。

經嘉義高中校友遴選委員會選出傑出校友15名及榮譽傑出校友1名，名單公告如下：

榮譽傑出校友：

莊和子，微相科技公司創辦人、總統府國策顧問。

傑出校友：

劉潄峯，43年畢，聯合國美洲國家組織經濟事務局首席經濟專家。

顏永財，53年畢，微相科技公司總經理。

王培營，57年畢，力梭資訊股份有限公司董事長。

陳和泰，62年畢，台北市嘉義中學校友會理事。

王復德，64年畢，國立陽明大學醫學系內科學科兼任教授。

沈炳信，70年畢，嘉義市警察局長。

李權哲，72年畢，嘉義縣警察局長。

陳金順，72年畢，高雄榮民總醫院院長。

盧龍泉，72年畢，國立中正大學學務長、企管系教授。

林文志，73年畢，雲林縣政府社會處處長

李宗賢，77年畢，中山醫大附設醫院婦產部部長。

王國川，79年畢，國立台灣大學醫學院附設醫院外科部副主任。

陳俊杰，79年畢，信美國際股份有限公司總經理。

李建帆，87年畢，晶采牙醫診所院長。

陳燕麟，90年畢，三軍總醫院精準醫學曁基因體中心主任。

嘉義縣警察局長李權哲獲選嘉義高中第15屆傑出校友。圖／翻攝嘉義縣警局網站
嘉義縣警察局長李權哲獲選嘉義高中第15屆傑出校友。圖／翻攝嘉義縣警局網站

嘉義 警察 醫學院

延伸閱讀

4月3日至4月13日嘉義親子藝術節119場表演 室外演出免費看

台中母女逛街被誤當小偷遭5警帶走 警察局長道歉：很不捨

母女逛街被誣小偷 綠營議會黨團批台中警：疏於查證 濫用警力

「生不如死」加劇…朝農工科技大縣前進的嘉義縣 人口跌破48萬人

相關新聞

嘉義高中遴選傑出校友 嘉義縣、市警察局長同列榮榜

國立嘉義高中栽培出不少傑出校友，在警界就有3名署長，分別是第2屆、第5屆、第13屆傑出校友侯友宜、陳國恩、張榮興，說明嘉...

遊具老舊不符法規拆了 新北汐止金龍國小幼兒園缺遊戲場

汐止區的金龍國小幼兒園，因為遊戲場的遊具老舊、又不符合法規，在去年拆了之後，9個班有大約240位的小朋友，就沒有獨立的運動遊戲區，現在都只能跟小學共用一套遊具，影響孩子們活動遊玩，所以新北市議員白珮茹得知後，反應市府教育局，希望能夠協助整地改善。

新北汐止東山國小創客真有趣 親子體驗皮影、踢踏舞

汐止區的東山國小舉辦創客營招生說明會，活動重點介紹學校的生態特色課程、藝術與陶藝創作、皮影戲學習等，當天特別動員學生當小小導覽員，帶著大家參觀也一起參加手作，讓家長和孩子們深入體驗東山國小的教育理念與特色。

彰化湖北國小弦樂隊編制小 沒低音大提琴摘全國特優

113學年全國學生音樂比賽決賽弦樂合奏國小團體B組，中彰投6支隊伍競逐特優，彰化縣代表隊湖北國小弦樂隊沒低音大提琴，卻以...

前進總統府！大村國小合唱團全國特優 領唱今年國慶國歌

113學年度全國學生音樂比賽決賽國小組同聲合唱，大村國小合唱團代表彰化縣榮獲特優，縣長王惠美今恭賀得獎並讚許合唱團是彰化...

2校犬被送動物之家 高中生搶救大作戰傳好消息！前警衛收編大團圓

台中市潭子區大明高中2隻校犬受到師生喜愛，2校犬後來被校方送到動物之家，學生網路發起搶救行動，校方今天指出，2隻校犬將由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。