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彰化湖北國小弦樂隊編制小 沒低音大提琴摘全國特優

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣湖北國小弦樂團代表彰化縣參加中區全國學生音樂比賽決賽，榮獲弦樂合奏國小團體B組特優，開心到場外合影。圖／湖北國小提供
彰化縣湖北國小弦樂團代表彰化縣參加中區全國學生音樂比賽決賽，榮獲弦樂合奏國小團體B組特優，開心到場外合影。圖／湖北國小提供

113學年全國學生音樂比賽決賽弦樂合奏國小團體B組，中彰投6支隊伍競逐特優，彰化縣代表隊湖北國小弦樂隊沒低音大提琴，卻以技巧演奏出低音韻味，得到唯一特優形同第一名，學校和家長會這兩天將犒賞16名團員勤練有成的功勞。

湖北國小弦樂團分為A、B兩團，B團招收低年級學童，練兩年以上晉級A團，每周二下午團練，周四中午分部練習，一連10年獲得全國音樂比賽B組優勝，去年榮獲總算總分達90分才有「特優」，今年連蟬特優還超越台中市3支勁旅，湖北師生都感到高興。

今年上場16名團員，五年級占8人是主力，六年級3人，其餘是三至四年級學童，年紀雖小但有的從幼兒園大班就練習小提琴，功底較為深厚，不過和台中都會區學童相較，音樂情感表達較內斂，經過弦樂團指揮許喻涵和師長鼓勵，去年到今年都能流露情感引起評審共鳴而獲優異成績。

許喻涵今表示，弦樂團員在練習過程培養專注度、耐心、毅力及追求好的態度且相信樂團指揮，從演奏樂器昇華到享受音樂，評審給予「人數不多但音色精緻典雅」、「弦樂音色非常明亮，晶瑩剔透…樂曲演繹詮釋非常到位」、「在有限的編制下能有如此豐富的色彩變化，值得讚賞。」

全國決賽評審稱讚指揮許喻涵居功甚大，校長莊世雄說，今年中區的全國賽決賽本月13日在在雲林縣文化觀光處表演廳舉辦，湖北弦樂團人數少，沒低音大提琴，演奏改編的自選曲「骷髏之舞」，在許喻涵指導下能精湛演奏出低音應有特色，很令評審稱讚，加上指定曲莫扎特的「嬉遊曲」也表現到位，為彰化縣再抱回特優。

樂團 音樂

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