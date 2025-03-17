快訊

雲云科技董座涉買刀預謀砍殺技術長 檢方訊後聲押禁見

跳車2次咬人比特犬確定被沒入 北市動保處開罰飼主14萬元

徐睿知也不放過！前員工爆金秀賢公司黑暗內幕 驚揭金賽綸的「粉色日記」

前進總統府！大村國小合唱團全國特優 領唱今年國慶國歌

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大村國小合唱團獲全國學生音樂比賽全國決賽國小同聲合唱特優。圖／大村國小提供
彰化縣大村國小合唱團獲全國學生音樂比賽全國決賽國小同聲合唱特優。圖／大村國小提供

113學年度全國學生音樂比賽決賽國小組同聲合唱，大村國小合唱團代表彰化縣榮獲特優，縣長王惠美今恭賀得獎並讚許合唱團是彰化之光，也是台灣的驕傲。

大村國小今年參賽自選曲「飛翔」，由大村國小指揮林義凱作詞、作曲，將24年來心路歷程化做音符，教務處老師共同討論並修正歌詞，小團員利用兩周把無伴奏Acappella唱起來，讓「飛翔」更加完整，一曲擄獲評審的心。

大村國小今表示，合唱團2000年正式成立，過去24年由教師魏相英、林義凱共同指導，近年教師吳怡靜加入指導團隊，帶領培訓B團孩子歌唱，目前合唱團AB兩團團員橫跨二至六年級學童，今年參賽的團員38名，為縣賽、全國賽每周日上午集訓。

大村國小合唱團2023年7月到參加波蘭克拉克夫國際合唱大賽，表現優異，同年受邀在彰化建縣300年演出，2024年受邀參加和碩集團尾牙，與偶像團體蘇打綠同台表演，今年得到全國賽決賽特優，本月接獲來自總統府來電，邀約擔任114年中華民國國慶大會上國歌領唱團隊。　

團隊 教師

延伸閱讀

彰化大村國小合唱團獲獎 受邀國慶大會領唱國歌

賴清德是否贈花籃？民眾黨發言人：總統府若說有送到 那就感謝

總統府欲派代表參加柯爸告別式 陳智菡證實：柯家婉拒

總統府夜間關燈 王鴻薇：民進黨只怕賴清德不高興

相關新聞

彰化湖北國小弦樂隊編制小 沒低音大提琴摘全國特優

113學年全國學生音樂比賽決賽弦樂合奏國小團體B組，中彰投6支隊伍競逐特優，彰化縣代表隊湖北國小弦樂隊沒低音大提琴，卻以...

前進總統府！大村國小合唱團全國特優 領唱今年國慶國歌

113學年度全國學生音樂比賽決賽國小組同聲合唱，大村國小合唱團代表彰化縣榮獲特優，縣長王惠美今恭賀得獎並讚許合唱團是彰化...

2校犬被送動物之家 高中生搶救大作戰傳好消息！前警衛帶回家

台中市潭子區大明高中2隻校犬受到師生喜愛，2校犬後來被校方送到動物之家，學生網路發起搶救行動，校方今天指出，2隻校犬將由...

國中生穿解放軍迷彩惹議 桃園市議員詹江村：鄭文燦時期早有前例

桃園市立永豐高中國中部二年級學生日前舉辦隔宿露營，被爆穿著解放軍迷彩服受訓，遭綠營批評。對此，國民黨桃園市議員詹江村翻出...

紐西蘭奧克蘭大學訪家齊高中 跨文化教學示範拓展全球視野

紐西蘭奧克蘭大學國際學院校長朱立安·拉蒂默，攜手塔斯馬尼亞大學與威靈頓維多利亞大學校園代表，今天到台南市家齊高中與雙語實...

台北小學生專程到基隆看軍艦 全民國防課程更有臨場感

海軍敦睦遠航訓練支隊今在基隆港開放參觀，上午還安排海軍官校學生鼓號樂隊、海軍樂儀隊及陸戰隊莒拳隊表演，吸引民眾圍觀。想要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。