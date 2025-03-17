前進總統府！大村國小合唱團全國特優 領唱今年國慶國歌

113學年度全國學生音樂比賽決賽國小組同聲合唱，大村國小合唱團代表彰化縣榮獲特優，縣長王惠美今恭賀得獎並讚許合唱團是彰化之光，也是台灣的驕傲。

大村國小今年參賽自選曲「飛翔」，由大村國小指揮林義凱作詞、作曲，將24年來心路歷程化做音符，教務處老師共同討論並修正歌詞，小團員利用兩周把無伴奏Acappella唱起來，讓「飛翔」更加完整，一曲擄獲評審的心。

大村國小今表示，合唱團2000年正式成立，過去24年由教師魏相英、林義凱共同指導，近年教師吳怡靜加入指導團隊，帶領培訓B團孩子歌唱，目前合唱團AB兩團團員橫跨二至六年級學童，今年參賽的團員38名，為縣賽、全國賽每周日上午集訓。

大村國小合唱團2023年7月到參加波蘭克拉克夫國際合唱大賽，表現優異，同年受邀在彰化建縣300年演出，2024年受邀參加和碩集團尾牙，與偶像團體蘇打綠同台表演，今年得到全國賽決賽特優，本月接獲來自總統府來電，邀約擔任114年中華民國國慶大會上國歌領唱團隊。