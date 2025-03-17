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2校犬被送動物之家 台中高中生搶救大作戰獲佳音
台中市潭子區大明高中2隻校犬受到師生喜愛，2校犬後來被校方送到動物之家，學生網路發起搶救行動，校方今天指出，2隻校犬將由前警衛領養。
台中市潭子區大明高中學生最近在網路社群平台發文，學生說校犬小明、小朋是可愛聰明的米可斯，愛撒嬌、很親人，本月15日被校方通報動保處送到動物之家安置，學生不捨，發起搶救校犬大作戰。
大明高中今天表示，2隻狗是流浪狗，以前的警衛有時會照顧狗，後來這名警衛離開後，2隻狗在放學後無人照顧。
校方表示，2隻狗未植入晶片，有學生喜歡，但也有家長擔心狗會不會咬人，校方考量應提供更適合的生活環境，才會送到動物之家，並向學生解釋，愛護動物，也要負起照顧責任。
台中市動保處表示，接獲通報協助捕捉遊蕩犬隻，曾詢問校方2犬是否為校犬？目前犬隻暫安置在動物之家，妥適照顧中。
動保處表示，依規定，校園犬貓需完成絕育手術、晶片植入及寵物登記，推選適當校園友善動物管理者，妥善照顧動物，主要負責照顧者異動時，也應辦理轉讓登記；校方日前已找到前警衛，對方願意領養這2隻狗，正等待領養程序完成，就可帶2隻狗回家。
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