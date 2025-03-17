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新北汐止東山國小創客真有趣 親子體驗皮影、踢踏舞

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
東山國小創客營讓親子共同體驗、共做及共讀。 圖／觀天下有線電視提供
東山國小創客營讓親子共同體驗、共做及共讀。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區的東山國小舉辦創客營招生說明會，活動重點介紹學校的生態特色課程、藝術與陶藝創作、皮影戲學習等，當天特別動員學生當小小導覽員，帶著大家參觀也一起參加手作，讓家長和孩子們深入體驗東山國小的教育理念與特色。

東山國小的生態特色課程以在地生態為主題，透過實地觀察和互動學習，讓孩子們了解自然環境的重要性；其次，在藝術與陶藝創作課程中，孩子們將有機會發揮他們的創意，透過不同的媒材進行藝術創作；最後，皮影戲是一項傳統的民俗藝術，東山國小將透過這項藝術形式，讓孩子們了解文化的多樣性。

活動安排有兩大部分，有學生分組導覽、及親子共做體驗，校園裡的【茄苳樹、蕨類】、還有【螢火蟲】及【踢踏舞】，是由小小解說員進行校園特色介紹，接著分別為【皮影戲】、【繪本故事】及【手捏小陶器】，有老師帶領親子進行體驗。

東山國小校長黃丞傑表示，舉辦本學期創客營招生說明會，這次錄取了14組家庭，讓他們有教育選擇權的機會，說明會讓每組家庭在生態特色課程、藝術與陶藝創作及皮影戲操偶中，享受親子體驗、共做及共讀樂趣，同時一窺未來小學生活，更重要的是讓家長們、孩子們能夠深入了解東山國小，進而選擇東山國小，加入東山國小這個大家庭。

東山國小學生說，當解說員，有介紹學校的特色課程踢踏舞，這也是自己很喜歡的，因為，可以上台表演給大家看，真的很開心，另外，校園生態環境也很好，有導覽解說各種蕨類、螢火蟲等等，在東山國小有很多很好玩東西，例如兒童節學校會有攀樹活動以及溯溪，覺得學校很特別。

小學生 親子

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