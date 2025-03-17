快訊

Google傳攜手聯發科開發AI晶片 博通股價一度跌逾4%

遊具老舊不符法規拆了 新北汐止金龍國小幼兒園缺遊戲場

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
金龍國小幼兒園缺乏運動遊戲區，盼將閒置區域整理規劃成遊戲場域。 圖／觀天下有線電視提供
金龍國小幼兒園缺乏運動遊戲區，盼將閒置區域整理規劃成遊戲場域。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區的金龍國小幼兒園，因為遊戲場的遊具老舊、又不符合法規，在去年拆了之後，9個班有大約240位的小朋友，就沒有獨立的運動遊戲區，現在都只能跟小學共用一套遊具，影響孩子們活動遊玩，所以新北市議員白珮茹得知後，反應市府教育局，希望能夠協助整地改善。

金龍國小校長呂金榮表示，在幼兒園後方，有一塊學校閒置的區域，之前是幼兒園小朋友遊戲的區塊，但是因為設施老舊，再加上已經不符合遊戲場的法規規定，在申請改善過程當中，礙於經費，所以去年就把遊戲設施拆除掉，金龍國小幼兒園有9班、將近240位的學生，但是目前卻沒有一個讓這240位小朋友可以活動運動的空間，現在幼兒園小朋友只能到學校中庭跟小學生共同一座遊具，以全校含幼兒園有1400多位要擠一座遊具，基本上是不足的，家長也有諸多的抱怨，身為幼兒園園長，真的希望能夠滿足孩子們的需求，幫他們完成獨立遊戲場，可以快快樂樂在這裡遊戲做運動。

呂金榮提到，感謝議員白珮茹在到學校會勘時，也看到這樣的問題，詢問在民族六街側門旁的閒置空間是要做什麼樣的使用，當下也回覆是幼兒園運動遊戲場地，按教育法規是要提供給小朋友合理的獨立的運動場地，希望能夠將地平整平，提供更寬敞的空間，做一個適合小朋友，設置遊具的場域，讓小朋友有足夠活動空間，對於社區發展或是學校幼兒園孩子身心的發展是非常有必要的。

新北市議員白珮茹指出，金龍國小幼兒園有很多的孩子，長期以來幼兒遊戲的戶外設施可以再加強，所以也建議市府教育局，希望就整個配置的部分做改善，因為在幼兒園後方的遊具已經不能使用了，希望能夠就整個教學環境做改善，初步也建議在側圍牆邊，重新整理出來的空地，就整個教育資源的分配，做妥當配置，希望金龍國小幼兒園的孩子有更好的教具還有戶外活動空間，提升教學品質。

幼兒園 朋友

延伸閱讀

新北三重重陽橋下 打造河濱「花漾水樂園」

來台教書逾20年…71歲美籍教授死亡多日 於汐止獨居住處被發現

新北議員談基捷 藍喊一家親、綠盼勿放話應溝通

交維通過了…南港LaLaport 20日開幕 東湖汐止仍憂塞車惡夢

相關新聞

嘉義高中遴選傑出校友 嘉義縣、市警察局長同列榮榜

國立嘉義高中栽培出不少傑出校友，在警界就有3名署長，分別是第2屆、第5屆、第13屆傑出校友侯友宜、陳國恩、張榮興，說明嘉...

遊具老舊不符法規拆了 新北汐止金龍國小幼兒園缺遊戲場

汐止區的金龍國小幼兒園，因為遊戲場的遊具老舊、又不符合法規，在去年拆了之後，9個班有大約240位的小朋友，就沒有獨立的運動遊戲區，現在都只能跟小學共用一套遊具，影響孩子們活動遊玩，所以新北市議員白珮茹得知後，反應市府教育局，希望能夠協助整地改善。

新北汐止東山國小創客真有趣 親子體驗皮影、踢踏舞

汐止區的東山國小舉辦創客營招生說明會，活動重點介紹學校的生態特色課程、藝術與陶藝創作、皮影戲學習等，當天特別動員學生當小小導覽員，帶著大家參觀也一起參加手作，讓家長和孩子們深入體驗東山國小的教育理念與特色。

彰化湖北國小弦樂隊編制小 沒低音大提琴摘全國特優

113學年全國學生音樂比賽決賽弦樂合奏國小團體B組，中彰投6支隊伍競逐特優，彰化縣代表隊湖北國小弦樂隊沒低音大提琴，卻以...

前進總統府！大村國小合唱團全國特優 領唱今年國慶國歌

113學年度全國學生音樂比賽決賽國小組同聲合唱，大村國小合唱團代表彰化縣榮獲特優，縣長王惠美今恭賀得獎並讚許合唱團是彰化...

2校犬被送動物之家 高中生搶救大作戰傳好消息！前警衛收編大團圓

台中市潭子區大明高中2隻校犬受到師生喜愛，2校犬後來被校方送到動物之家，學生網路發起搶救行動，校方今天指出，2隻校犬將由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。