遊具老舊不符法規拆了 新北汐止金龍國小幼兒園缺遊戲場

汐止區的金龍國小幼兒園，因為遊戲場的遊具老舊、又不符合法規，在去年拆了之後，9個班有大約240位的小朋友，就沒有獨立的運動遊戲區，現在都只能跟小學共用一套遊具，影響孩子們活動遊玩，所以新北市議員白珮茹得知後，反應市府教育局，希望能夠協助整地改善。

金龍國小校長呂金榮表示，在幼兒園後方，有一塊學校閒置的區域，之前是幼兒園小朋友遊戲的區塊，但是因為設施老舊，再加上已經不符合遊戲場的法規規定，在申請改善過程當中，礙於經費，所以去年就把遊戲設施拆除掉，金龍國小幼兒園有9班、將近240位的學生，但是目前卻沒有一個讓這240位小朋友可以活動運動的空間，現在幼兒園小朋友只能到學校中庭跟小學生共同一座遊具，以全校含幼兒園有1400多位要擠一座遊具，基本上是不足的，家長也有諸多的抱怨，身為幼兒園園長，真的希望能夠滿足孩子們的需求，幫他們完成獨立遊戲場，可以快快樂樂在這裡遊戲做運動。

呂金榮提到，感謝議員白珮茹在到學校會勘時，也看到這樣的問題，詢問在民族六街側門旁的閒置空間是要做什麼樣的使用，當下也回覆是幼兒園運動遊戲場地，按教育法規是要提供給小朋友合理的獨立的運動場地，希望能夠將地平整平，提供更寬敞的空間，做一個適合小朋友，設置遊具的場域，讓小朋友有足夠活動空間，對於社區發展或是學校幼兒園孩子身心的發展是非常有必要的。

新北市議員白珮茹指出，金龍國小幼兒園有很多的孩子，長期以來幼兒遊戲的戶外設施可以再加強，所以也建議市府教育局，希望就整個配置的部分做改善，因為在幼兒園後方的遊具已經不能使用了，希望能夠就整個教學環境做改善，初步也建議在側圍牆邊，重新整理出來的空地，就整個教育資源的分配，做妥當配置，希望金龍國小幼兒園的孩子有更好的教具還有戶外活動空間，提升教學品質。