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國中生穿解放軍迷彩惹議 議員詹江村揭：鄭文燦時期早有前例

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨桃園市議員詹江村翻出2017年時的照片，直言前市長鄭文燦執政時期，其他學校的隔宿露營活動也是穿著同一套迷彩衣，呼籲綠營別再用「反中反共」口號撕裂台灣。圖／取自詹江村臉書
國民黨桃園市議員詹江村翻出2017年時的照片，直言前市長鄭文燦執政時期，其他學校的隔宿露營活動也是穿著同一套迷彩衣，呼籲綠營別再用「反中反共」口號撕裂台灣。圖／取自詹江村臉書

桃園市立永豐高中國中部二年級學生日前舉辦隔宿露營，被爆穿著解放軍迷彩服受訓，遭綠營批評。對此，國民黨桃園市議員詹江村翻出2017年時的照片，直言前市長鄭文燦執政時期，其他學校的隔宿露營活動也是穿著同一套衣服，時任議員王浩宇卻一句話都沒說，呼籲綠營別再用「反中反共」口號撕裂台灣。

桃園市前議員王浩宇今在社群平台發文，指永豐高中國中部近日舉行隔宿露營活動時，學生不僅穿著解放軍迷彩服受訓，還疑似做出中共少先隊的手勢敬禮。貼文一出引發議論，綠營民代也紛紛批評「敵我意識不足」。

不過詹江村下午翻出多張照片，直言早在2017年鄭文燦擔任桃園市長時，草漯國中學生在宿營活動上就是穿著同一套迷彩服，今天發文的王浩宇當時還是市議員，卻沒說話，「換了張善政執政、自己被罷免就出來刷存在感？」

「桃園三寶跟王浩宇這次翻車翻得很徹底！」詹江村批評，綠營這些人整天正事不幹，抓著雞毛蒜皮的事情在台灣內部製造敵人，「如果真的那麼在乎敵我意識，怎麼會有許智傑送解放軍步槍獎杯？怎麼會有趙天麟親中女、曹興誠舔共女？」說到底，反中反共都只是鞏固政權、撕裂台灣的工具。

粉專「政客爽」也表示，在網路上以圖搜圖，就可發現2017年草漯國中的隔宿露營活動，也是穿同一套迷彩服，「原來中共統戰從鄭文燦時期就開始是破口，按照黃瓊慧的邏輯，從鄭文燦時期桃園就是中共統戰的大本營！」

「政客爽」表示，日前民進黨立委許智傑，才被爆出送給國防部指導的三校馬拉松獎座，竟然是解放軍武器的模型，綠營為何不說「高雄是中共統戰的大本營」、「國防部是中共統戰的大本營」？笑死。

中共 解放軍

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