紐西蘭奧克蘭大學訪家齊高中 跨文化教學示範拓展全球視野

紐西蘭奧克蘭大學國際學院校長朱立安·拉蒂默，攜手塔斯馬尼亞大學與威靈頓維多利亞大學校園代表，今天到台南市家齊高中與雙語實驗班師生交流。除介紹 3校的特色與教育資源，並安排了示範教學，讓學生體驗上課模式，為想留學的學生提供寶貴的學習參考。

朱立安·拉蒂默從語言、文化、社會互動等不同層面，向學生展示如何在多元文化環境中有效溝通。透過問題引導與情境模擬，拉蒂默鼓勵學生比較紐西蘭與台灣的文化差異與特色，讓學生透過實際參與，感受國際學院課堂的學習氛圍。家齊學生踴躍發言，積極與講者交流，對跨文化議題展現濃厚興趣，也進一步理解了不同文化背景下的溝通方式與挑戰。

家齊高中校長陳韻如說，該校長期致力於推動國際教育交流，並於2024年6月與Up Education教育聯盟簽署合作備忘錄，期望透過這樣的合作機制，為學生提供更多元的升學選擇與國際教育資源。此次活動不僅讓學生親身體驗來自國際學院的課程教學模式，更進一步提升了對於文化多樣性的認識與尊重，並為未來有志赴海外深造的學生提供寶貴的學習參考。