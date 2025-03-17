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紐西蘭奧克蘭大學訪家齊高中 跨文化教學示範拓展全球視野

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
紐西蘭奧克蘭大學國際學院校長朱立安·拉蒂默（右三），攜手塔斯馬尼亞大學與威靈頓維多利亞大學校園代表，今天到台南市家齊高中交流，受到校長陳韻如（右三）熱情接待。記者鄭惠仁／攝影
紐西蘭奧克蘭大學國際學院校長朱立安·拉蒂默（右三），攜手塔斯馬尼亞大學與威靈頓維多利亞大學校園代表，今天到台南市家齊高中交流，受到校長陳韻如（右三）熱情接待。記者鄭惠仁／攝影

紐西蘭奧克蘭大學國際學院校長朱立安·拉蒂默，攜手塔斯馬尼亞大學與威靈頓維多利亞大學校園代表，今天到台南市家齊高中與雙語實驗班師生交流。除介紹 3校的特色與教育資源，並安排了示範教學，讓學生體驗上課模式，為想留學的學生提供寶貴的學習參考。

朱立安·拉蒂默從語言、文化、社會互動等不同層面，向學生展示如何在多元文化環境中有效溝通。透過問題引導與情境模擬，拉蒂默鼓勵學生比較紐西蘭與台灣的文化差異與特色，讓學生透過實際參與，感受國際學院課堂的學習氛圍。家齊學生踴躍發言，積極與講者交流，對跨文化議題展現濃厚興趣，也進一步理解了不同文化背景下的溝通方式與挑戰。

家齊高中校長陳韻如說，該校長期致力於推動國際教育交流，並於2024年6月與Up Education教育聯盟簽署合作備忘錄，期望透過這樣的合作機制，為學生提供更多元的升學選擇與國際教育資源。此次活動不僅讓學生親身體驗來自國際學院的課程教學模式，更進一步提升了對於文化多樣性的認識與尊重，並為未來有志赴海外深造的學生提供寶貴的學習參考。

參與活動的學生表示，這場課程讓他們對國際學院的教學方式有了進一步的認識，也深刻體會到跨文化溝通能力的重要性。學生也分享，透過這次的課程，了解到文化背景如何影響溝通方式，也對奧克蘭大學國際學院的學習環境產生濃厚興趣。

紐西蘭奧克蘭大學國際學院校長朱立安·拉蒂默攜手塔斯馬尼亞大學與威靈頓維多利亞大學校園代表，今天到台南市家齊高中與雙語實驗班師生交流。記者鄭惠仁／攝影
紐西蘭奧克蘭大學國際學院校長朱立安·拉蒂默攜手塔斯馬尼亞大學與威靈頓維多利亞大學校園代表，今天到台南市家齊高中與雙語實驗班師生交流。記者鄭惠仁／攝影

溝通方式 紐西蘭

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