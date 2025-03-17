台北小學生專程到基隆看軍艦 全民國防課程更有臨場感

海軍敦睦遠航訓練支隊今在基隆港開放參觀，上午還安排海軍官校學生鼓號樂隊、海軍樂儀隊及陸戰隊莒拳隊表演，吸引民眾圍觀。想要登上軍艦一探究竟的民眾，可以把握明天到基隆港參觀，鼓號樂隊等隊伍，明天下午2時將再表演一場。

海軍今年敦睦遠航訓練支隊由油彈補給艦「磐石艦」、成功級飛彈巡防艦「鄭和艦」及康定級飛彈巡防艦「武昌艦」組成，今明停靠基隆港，是國內環島航訓的第5站，19、20日改停泊蘇澳港，21、22日停泊花蓮港，開放參觀時間都是上午9時至下午3時。

海軍中將副司令敖以智，今到基隆港主持開放參觀活動，基隆市民政處長張淵翔、市議會秘書江志強，分別代表市長謝國樑、議長童子瑋出席。軍艦上設文宣館，向國人展示海軍建軍備戰及國家發展成果，招募有志青年加入海軍，投入捍衛海疆行列。

海軍官校4年級學生符姵妤在學校擔任學習分隊長，她說，就讀官校期間加入專題研究團隊，參與國立中山大學多項海洋科學研究，也曾加入科技部大專生研究計畫。就讀軍校最期待的就是敦睦遠航訓練，自信能在航訓過程發揮所長，並汲取經驗提升專業能力，未來成為優秀海軍軍官。

同在武昌艦任職的聲納一兵鐘育呈、醫務中士鐘育君是兄妹檔，鐘育君已服役近3年，鐘育呈受妹妹從軍影響，去年1月加入軍隊。

鐘育君說，服役後已考取多張專業證照，為軍旅生涯奠定扎實基礎，這次參加敦睦遠航訓練任務，會協助醫官守護全艦官兵健康安全。鐘育呈期待在航行訓練學到更多專業知識，並將所學以實際行動為國家和海軍貢獻力量。

海軍官校學生鼓號樂隊、海軍樂儀隊及陸戰隊莒拳隊演出後，軍方都安排5分鐘開放民眾拍照，表演的國軍變身「人形立牌」，許多民眾各自挑選對象，自拍或請友人拍照留做紀念。

台北市萬華區新和國小5年級學生，專程到基隆港參觀軍艦。帶隊老師、學校生教組長王雅惠說，學校有推全民國防課程，得知敦睦艦隊在基隆港開放參觀，特地結合課程安排校外教學。帶學生來參觀前，有先向學生介紹敦睦艦隊任務、軍隊服裝等相關資訊，先看表演後再登艦參觀。

新和國小學生王睿宸第一次距離軍艦這麼近，看到軍艦的第一個想法就是「很大」，超過他原本的想像。另一名學生吳冠廷9歲的時候，家人就曾帶他參觀過德陽艦，他覺得軍人捍衛國家，是件很榮耀的事。