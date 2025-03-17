學生遭爆穿解放軍迷彩手勢掀論戰 藍議員批：無聊死了

桃園市立永豐高中國中部二年級學生日前舉辦隔宿露營，被爆穿著解放軍迷彩服受訓，並有班級「依中共少先隊手勢敬禮」，對此校方駁斥相關影射，強調無任何政治暗示性。消息曝光後引發網友論戰，國民黨議員則批「不要看到黑影就開槍」，認為小朋友怎麼會知道解放軍姿勢。

民進黨桃園前市議員王浩宇今在社群平台發文，指出桃園市立永豐高中國中部近日舉行隔宿露營活動，但學生們「不但穿著中國人民解放軍的迷彩受訓，還依照中共少先隊的手勢敬禮、學校竟然還配合執行，根本就是統戰教育進校園」，質疑「大家覺得算不算從教育開始進行統戰？」

貼文曝光後引發議論，有網友看完王浩宇爆料直言太誇張，但也有不少人認為「這個班是7班，他們在比7=雞，看也知道動作跟中國手勢根本不同，不要政治化好嗎？請不要拿學生來開刀」、「如果他們其他手勢是學蛇，那放頭上手勢就有可能是雞冠，我覺得這個要再多詢問才能確定，不用硬要指控」、「我有把所有照片看完，你所說的那張照片是孩子裝成雞吧？因為有一張動作是蛇」、「每個人都一手在頭上，一手在屁股後方，看起來是在模仿公雞之類的，迷彩服可能是對於制服不敏感」。

民進黨桃園市議員許家睿認為，遺憾看到永豐高中國中部舉辦童軍露營，卻因敵我識別不足變成校園統戰活動，學生穿著解放軍07式迷彩，敬禮手勢不是童軍敬禮手勢，「我一定會查清楚，不管是學校還是旅行社，到底哪一邊被中國滲透，有沒有壓低售價推廣解放軍迷彩及課程？」

國民黨桃園市議員楊朝偉則直言「無聊死了！」認為學校相當無辜，這10幾年來都是和同個旅行社配合，並以同樣方式辦理隔宿露營，怎麼會注意到迷彩服和中國大陸一樣；加上被點名的班級為2年7班，小朋友又怎麼會知道中共少先隊也是這個姿勢，認為學校好好的活動被泛政治化，學生及家長得知後相當反彈，痛批不要政治操作、不要看到黑影就開槍。

永豐高中校長黃懷德回應，校方辦理國中二年級學生隔宿露營，因為進行漆彈射擊等山野教育活動，由旅行社提供迷彩服供學生換穿，便利學生活動，也增進團體向心力。學校特別關注服裝是否破損、尺寸是否合適，迷彩服是旅行社提供的服務，10多年來皆然，全桃園市甚至全國大多數學校亦然。

黃懷德強調，活動中各班會進行班級合照，增加各班識別度及激發學生創意構想，並避免各班合照均為千篇一律，所以各班會設計不同的動作，原則上多以班級數字來發想，因此動作並非敬禮，亦無任何具政治暗示性之梗。