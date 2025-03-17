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彰化大村國小合唱團獲獎 受邀國慶大會領唱國歌

中央社／ 彰化17日電

大村鄉大村國民小學合唱團代表彰化縣參加113學年度全國學生音樂比賽同聲合唱國小團體組，榮獲全國特優；縣府表示，合唱團近日也接獲總統府邀約，擔任國慶大會國歌領唱團隊。

彰化縣政府今天發布新聞稿指出，大村國小合唱團代表彰化縣參賽，榮獲全國特優，縣長王惠美讚許選手是彰化之光，也是台灣驕傲，同時感謝校長、老師指導及各界協助，讓小選手有機會發光發熱。

大村國小合唱團曾於2023年勇奪波蘭克拉科夫國際合唱大賽流行爵士兒少組金獎與大會最大獎雙金殊榮。校方表示，國小組同聲合唱是合唱類比賽難度很高的賽事，這次大村國小合唱團代表彰化出賽有38位孩子，利用週日集訓從未喊累。

大村國小指出，今年參賽自選曲「飛翔」，由老師林義凱專為大村國小合唱團作詞作曲，並在賽前改編加入無伴奏合唱開場，孩子勇無畏懼在舞台上唱出最純粹的歌聲。

縣府表示，大村國小合唱團近日接獲總統府致電，邀約擔任今年國慶大會國歌領唱團隊，孩子優異表現受到總統府、教育部關注。

國歌 總統府

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