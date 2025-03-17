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立委指獨漏高中職以下室內空品規範 環境部允研議

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立委林月琴表示，根據「室內空氣品質管理法」規定，雖然管制場所包含高級中等以下學校及其他供兒童、少年教育或活動為主要目的之場所，但卻「獨漏」而未被環境部公告。擷取自國會頻道直播
立委林月琴表示，根據「室內空氣品質管理法」規定，雖然管制場所包含高級中等以下學校及其他供兒童、少年教育或活動為主要目的之場所，但卻「獨漏」而未被環境部公告。擷取自國會頻道直播

目前高中職以下學校未有室內空氣品質管制的規範，也未公告高級中等以下學校為管制監測場所，許多人擔憂兒少族群會因惡劣的空氣品質危害健康。環境部長彭啓明今在立法院指出，這部分確實有疏漏，會跨部會討論和研議。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請環境部等就「氣象變異致國內空品惡化，精進預報與跨部會應變作為」進行專題報告，並備質詢。

立委林月琴質詢時指出，學校和固定汙染源例如工廠等距離至今仍沒有明確規範，許多學校周邊甚至有數座違章工廠，環境部也只針對空氣品質惡化時規範應變措施，也就是等發生了才來處理；衛福部針對兒童機構的環境規範也僅有清潔與事故預防，卻不見空汙標準的設立。

林月琴說，2023年聯合國兒童權利委員會針對「兒童權利公約」公布了新增意見，即國家有義務要保護兒童免受環境惡化的影響，根據「室內空氣品質管理法」規定，雖然管制場所包含高級中等以下學校及其他供兒童、少年教育或活動為主要目的之場所，但卻被環境部「獨漏」未被公告，兒少面對空汙不應只是「關窗戴口罩」，難道教育部和環境部在互踢皮球？

林月琴說，環境部、教育部、衛福部應跨部會討論，包含明確規範學校與工廠間的距離、3個月內把高中以下學校納入室內空氣品質管理法的監測範圍，也要設計出兒少的空汙監測標準。

彭啓明承諾，針對高級中等以下學校及活動場域的空品規範，兒少族群空氣品質標準會跨部會討論與研議；至於學校周邊工廠若有新增建者，會要求有更好的規範和監測。

環境部大氣環境司長黃偉鳴補充，中小學因為室內的空汙汙染源真的非常少，用「室內空氣品質管理法」管理恐怕達不到預期效果，如何管控室外空汙，不要讓空汙進到教室應更為重要。

林月琴 環境部 空氣品質

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