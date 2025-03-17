自信笑容槍法俐落團隊默契 嘉女儀隊獲中區冠軍

歷年嘉義市國際管樂節秀麗甜美前導隊伍嘉義女中儀隊再次發光，今年全國高級中等學校儀隊競賽，在19支勁旅中以自信笑容、俐落槍法以及團隊默契，獲中區冠軍，將於5月24日挺進全國大賽。校長林義棟表示，儀隊學生每天辛苦的練習又要兼顧課業，獲得冠軍實屬不易。儀隊隊長江丞軒說，榮獲冠軍，是對嘉女儀隊實力的肯定，更是這段時間付出努力的最佳回報。

今年3月15日全國高級中等學校儀隊競賽於台中市舉行，有來自苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市等7個縣市，19所學校參賽。

嘉女儀隊參加過5次國防部儀隊競賽，中區初賽有3次冠軍晉級決賽，2次季軍進入決賽，全國決賽是由北中南區各前三名晉級，嘉女儀隊曾在第一屆榮獲全國決賽季軍。

嘉女儀隊獲冠軍實至名歸；評審評語，儀隊綻放自信的笑容及眼神，音樂剪輯搭配俐落整齊的槍法動作，以及隊形變化非常精彩。另名評審評語更是讚賞有加；穩健的步伐，精彩槍法拋接，除了槍隊流暢表現，並融入了帥氣的刀官及可愛的旗官，看得出來團隊的默契及專注力造就了今天的佳績。

儀隊指導老師李政陽教官說，儀隊學生經歷過無數個中午、放學及假日練習，過程中身體受傷或是心理壓力，都熬過來了，嘉女儀隊秉持著「堅持、勇敢與熱情」，相信同伴，相信學姊、學妹，相信教官；最終做到了，一起到台北參加決賽。

高二儀隊隊長江丞軒說，經歷了許多挑戰與挫折，無數次的打擊與質疑一度讓感到迷茫。但當我們看到這座冠軍獎盃時，所有的辛苦、汗水、眼淚與付出都變得別有意義。感謝每一位隊員的努力，你們的堅持與付出，都是拿下勝利的關鍵。感謝帶隊教官李政陽，背後默默地為我們處理各種問題，不辭辛勞的付出，讓我們能夠全力以赴地準備比賽。