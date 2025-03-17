自信笑容槍法俐落團隊默契 嘉女儀隊獲中區冠軍
歷年嘉義市國際管樂節秀麗甜美前導隊伍嘉義女中儀隊再次發光，今年全國高級中等學校儀隊競賽，在19支勁旅中以自信笑容、俐落槍法以及團隊默契，獲中區冠軍，將於5月24日挺進全國大賽。校長林義棟表示，儀隊學生每天辛苦的練習又要兼顧課業，獲得冠軍實屬不易。儀隊隊長江丞軒說，榮獲冠軍，是對嘉女儀隊實力的肯定，更是這段時間付出努力的最佳回報。
今年3月15日全國高級中等學校儀隊競賽於台中市舉行，有來自苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市等7個縣市，19所學校參賽。
嘉女儀隊參加過5次國防部儀隊競賽，中區初賽有3次冠軍晉級決賽，2次季軍進入決賽，全國決賽是由北中南區各前三名晉級，嘉女儀隊曾在第一屆榮獲全國決賽季軍。
嘉女儀隊獲冠軍實至名歸；評審評語，儀隊綻放自信的笑容及眼神，音樂剪輯搭配俐落整齊的槍法動作，以及隊形變化非常精彩。另名評審評語更是讚賞有加；穩健的步伐，精彩槍法拋接，除了槍隊流暢表現，並融入了帥氣的刀官及可愛的旗官，看得出來團隊的默契及專注力造就了今天的佳績。
儀隊指導老師李政陽教官說，儀隊學生經歷過無數個中午、放學及假日練習，過程中身體受傷或是心理壓力，都熬過來了，嘉女儀隊秉持著「堅持、勇敢與熱情」，相信同伴，相信學姊、學妹，相信教官；最終做到了，一起到台北參加決賽。
高二儀隊隊長江丞軒說，經歷了許多挑戰與挫折，無數次的打擊與質疑一度讓感到迷茫。但當我們看到這座冠軍獎盃時，所有的辛苦、汗水、眼淚與付出都變得別有意義。感謝每一位隊員的努力，你們的堅持與付出，都是拿下勝利的關鍵。感謝帶隊教官李政陽，背後默默地為我們處理各種問題，不辭辛勞的付出，讓我們能夠全力以赴地準備比賽。
嘉女創校103周年，學生儀隊成立至今67年，已超過一甲子歷史，曾獲得2017、2021、2025年國防部高中職校儀隊競賽中區初賽冠軍、2017年全國決賽季軍。曾獲邀擔任中華職棒比賽開場表演、全國大專院校運動會開幕表演、全國高級中等學校童軍大露營開幕表演及歷年嘉義市國際管樂踩街活動前導隊伍等。入隊條件無限制，目前人數含高一、二、三共25人。
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