快訊

影分身之術？「柯文哲」路邊喝牛肉湯 萬人稱奇：少一動作不像

花錢還得求讓位？忠實乘客怨台鐵「印度化」：超難擠進車廂

MLB／就是想看大谷翔平 東京開幕戰黃牛票喊到200萬日圓

自信笑容槍法俐落團隊默契 嘉女儀隊獲中區冠軍

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市國際管樂節秀麗甜美前導隊伍嘉義女中儀隊再次發光，今年全國高級中等學校儀隊競賽獲中區冠軍。圖／嘉義女中提供
嘉義市國際管樂節秀麗甜美前導隊伍嘉義女中儀隊再次發光，今年全國高級中等學校儀隊競賽獲中區冠軍。圖／嘉義女中提供

歷年嘉義市國際管樂節秀麗甜美前導隊伍嘉義女中儀隊再次發光，今年全國高級中等學校儀隊競賽，在19支勁旅中以自信笑容、俐落槍法以及團隊默契，獲中區冠軍，將於5月24日挺進全國大賽。校長林義棟表示，儀隊學生每天辛苦的練習又要兼顧課業，獲得冠軍實屬不易。儀隊隊長江丞軒說，榮獲冠軍，是對嘉女儀隊實力的肯定，更是這段時間付出努力的最佳回報。

今年3月15日全國高級中等學校儀隊競賽於台中市舉行，有來自苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市等7個縣市，19所學校參賽。

嘉女儀隊參加過5次國防部儀隊競賽，中區初賽有3次冠軍晉級決賽，2次季軍進入決賽，全國決賽是由北中南區各前三名晉級，嘉女儀隊曾在第一屆榮獲全國決賽季軍。

嘉女儀隊獲冠軍實至名歸；評審評語，儀隊綻放自信的笑容及眼神，音樂剪輯搭配俐落整齊的槍法動作，以及隊形變化非常精彩。另名評審評語更是讚賞有加；穩健的步伐，精彩槍法拋接，除了槍隊流暢表現，並融入了帥氣的刀官及可愛的旗官，看得出來團隊的默契及專注力造就了今天的佳績。

儀隊指導老師李政陽教官說，儀隊學生經歷過無數個中午、放學及假日練習，過程中身體受傷或是心理壓力，都熬過來了，嘉女儀隊秉持著「堅持、勇敢與熱情」，相信同伴，相信學姊、學妹，相信教官；最終做到了，一起到台北參加決賽。

高二儀隊隊長江丞軒說，經歷了許多挑戰與挫折，無數次的打擊與質疑一度讓感到迷茫。但當我們看到這座冠軍獎盃時，所有的辛苦、汗水、眼淚與付出都變得別有意義。感謝每一位隊員的努力，你們的堅持與付出，都是拿下勝利的關鍵。感謝帶隊教官李政陽，背後默默地為我們處理各種問題，不辭辛勞的付出，讓我們能夠全力以赴地準備比賽。

嘉女創校103周年，學生儀隊成立至今67年，已超過一甲子歷史，曾獲得2017、2021、2025年國防部高中職校儀隊競賽中區初賽冠軍、2017年全國決賽季軍。曾獲邀擔任中華職棒比賽開場表演、全國大專院校運動會開幕表演、全國高級中等學校童軍大露營開幕表演及歷年嘉義市國際管樂踩街活動前導隊伍等。入隊條件無限制，目前人數含高一、二、三共25人。

嘉義女中儀隊今年全國高級中等學校儀隊競賽，以自信笑容、俐落槍法以及團隊默契，獲中區冠軍。圖／嘉義女中提供
嘉義女中儀隊今年全國高級中等學校儀隊競賽，以自信笑容、俐落槍法以及團隊默契，獲中區冠軍。圖／嘉義女中提供
嘉義女中儀隊今年全國高級中等學校儀隊競賽以自信笑容、俐落槍法以及團隊默契，獲中區冠軍，儀隊長江丞軒代表接下獎座。圖／嘉義女中提供
嘉義女中儀隊今年全國高級中等學校儀隊競賽以自信笑容、俐落槍法以及團隊默契，獲中區冠軍，儀隊長江丞軒代表接下獎座。圖／嘉義女中提供
嘉義女中儀隊（中）於今年全國高級中等學校儀隊競賽，在19支勁旅中脫穎而出，獲中區冠軍。圖／嘉義女中提供
嘉義女中儀隊（中）於今年全國高級中等學校儀隊競賽，在19支勁旅中脫穎而出，獲中區冠軍。圖／嘉義女中提供
嘉義女中儀隊於今年全國高級中等學校儀隊競賽，在19支勁旅中脫穎而出，獲中區冠軍，前排左一為儀隊指導老師李政陽教官。圖／嘉義女中提供
嘉義女中儀隊於今年全國高級中等學校儀隊競賽，在19支勁旅中脫穎而出，獲中區冠軍，前排左一為儀隊指導老師李政陽教官。圖／嘉義女中提供
嘉義市國際管樂節秀麗甜美前導隊伍嘉義女中儀隊再次發光，今年全國高級中等學校儀隊競賽獲中區冠軍。圖／嘉義女中提供
嘉義市國際管樂節秀麗甜美前導隊伍嘉義女中儀隊再次發光，今年全國高級中等學校儀隊競賽獲中區冠軍。圖／嘉義女中提供

嘉義 國防部 教官

延伸閱讀

徐巧芯介紹魏汶萱進蔣團隊？ 殷瑋：沒有人是誰的誰

「邱議瑩嘆比我凶！」 蔣萬安曝邀魏汶萱入團隊是借重這專業

經濟選書／團體+個人 發想點子流

大罷免潮二階陸續起跑 北市罷雙吳團隊總部本周將開幕

相關新聞

不當管教致特殊生受創 師判賠23萬

楊姓女子2020年間在新竹縣一所國小5年級擔任班導，被控不當管教，眾目睽睽踢患妥瑞氏症李姓學生椅腳，讓李生摔倒，醫師診斷...

立委指獨漏高中職以下室內空品規範 環境部允研議

目前高中職以下學校未有室內空氣品質管制的規範，也未公告高級中等以下學校為管制監測場所，許多人擔憂兒少族群會因惡劣的空氣品...

自信笑容槍法俐落團隊默契 嘉女儀隊獲中區冠軍

歷年嘉義市國際管樂節秀麗甜美前導隊伍嘉義女中儀隊再次發光，今年全國高級中等學校儀隊競賽，在19支勁旅中以自信笑容、俐落槍...

桃園學生遭爆隔宿露營「穿解放軍迷彩敬禮」 校方回應

桃園市立永豐高中國中部二年級學生日前舉辦隔宿露營活動，卻被爆學生穿著解放軍的迷彩服受訓，其中有班級「依照中共少先隊的手勢...

小學生近視率35% 校園添置視力檢查器追蹤異常

根據調查，台灣小學生近視率逾35%，每天3C產品使用超時嚴重，悄悄侵蝕孩子的靈魂之窗。對抗惡視力，有學校添置視力檢查器結...

每個人都是一道光！蕭美琴親頒普仁獎 全盲生與同學跳舞轉圈不卻步

靈鷲山慈善基金會今天表揚75名全國普仁獎得獎者，家住台南的國中生卓奕勳雖然全盲，仍然樂觀迎向看不見的世界，學校露營晚會舞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。