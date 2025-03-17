桃園學生遭爆隔宿露營「穿解放軍迷彩敬禮」 校方回應

桃園市立永豐高中國中部二年級學生日前舉辦隔宿露營活動，卻被爆學生穿著解放軍的迷彩服受訓，其中有班級「依照中共少先隊的手勢敬禮」。對此校方回應，學生以班級數字發想動作合照，並非敬禮，迷彩服則是由旅行社提供，10多年來皆然，無任何政治暗示性。

民進黨桃園前市議員王浩宇今在社群平台發文，指出桃園市立永豐高中國中部近日舉行隔宿露營活動，但學生們「不但穿著中國人民解放軍的迷彩受訓，還依照中共少先隊的手勢敬禮、學校竟然還配合執行，根本就是統戰教育進校園」。

王浩宇說，「制服可以說是學校疏忽、敵我識別教育不足（很多縣市都有），連敬禮方式都直接學習中共對國中小孩子的要求，大家覺得算不算從教育開始進行統戰？未來解放軍來台灣，直接就有迷彩可以換穿？」

對此永豐高中校長黃懷德回應，校方辦理國中二年級學生隔宿露營，因為進行漆彈射擊等山野教育活動，由旅行社提供迷彩服供學生換穿，便利學生活動，也增進團體向心力。學校特別關注服裝是否破損、尺寸是否合適，迷彩服是旅行社提供的服務，10多年來皆然，全桃園市甚至全國大多數學校亦然。

黃懷德強調，活動中各班會進行班級合照，增加各班識別度及激發學生創意構想，並避免各班合照均為千篇一律，所以各班會設計不同的動作，原則上多以班級數字來發想，因此動作並非敬禮，亦無任何具政治暗示性之梗。