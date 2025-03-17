不當管教致特殊生受創 師判賠23萬

楊姓女子2020年間在新竹縣一所國小5年級擔任班導，被控不當管教，眾目睽睽踢患妥瑞氏症李姓學生椅腳，讓李生摔倒，醫師診斷罹創傷後壓力症，讓照顧李的父母身心俱疲，提告求償，新竹地院認為有因果關係，判楊賠23萬餘元。

楊女民事庭告訴法官，李生2021年經「阿肯巴克實證衡鑑系統」測驗，顯示創傷後壓力症非因她管教行為所致，可能來自家庭或其他壓力，辯稱沒有因果關係；刑事部分，楊女表示，僅口頭提醒李生還不夠，才會踢椅腳，一審被依過失傷害罪判刑3個月，易科罰金9萬元。

法官調查，2020年9月7日下午，楊師見李生上自然課時不服從科任老師口頭管教，不斷變換坐姿。楊下課後進入教室，要求全班學生趴在桌上，隨後走到李生桌邊踢踹對方椅腳，導致李生跌倒，事後頻發噩夢，醫師診斷有急性壓力反應誘發妥瑞氏症，患有創傷後壓力症。

李生身心受創，父母主張楊女不當管教，嚴重影響一家人生活，求償精神慰撫金50萬元，包括醫療、心理治療及交通費，共58萬餘元。

法官認為楊女的行為，依「蛋殼頭蓋骨」理論，李生因患特殊體質或舊疾，無外力介入下本不影響健康狀態，卻會因外力介入導致生命、身體及健康受損。

判決書指出，事件發生前李生已被診斷妥瑞氏症，但沒有噩夢或逃避上學等情況，加上醫師診斷是創傷後壓力症，與楊女不當管教有相當因果關係，應負損害賠償責任，審酌情況，楊女須賠償李生13萬8605元，另賠償李生父母各5萬元。

心理諮商師林世莉分析，楊女可能只為了管理班級很生氣，並非故意，但行為有可能對患妥瑞氏症的李生造成驚嚇，讓對方有被處罰、被傷害的感覺，李生當下無法控制也說不出口，只能不斷自責，最終導致創傷後壓力症。

林世莉建議，老師應對部分特殊疾病與人格有認知，學校可辦理高敏感、高情緒講座；學生家長也要讓老師知道小孩的特徵與情況，不要怕被貼標籤，這樣老師在管教上才較易包容與接受，減輕雙方壓力，減少事件發生。