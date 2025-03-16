踹椅腳害摔倒…不當管教妥瑞氏症童致身心受創 班導師判賠23萬

楊姓女子在新竹縣一所國小擔任五年級班導師，被控不當管教，眾目睽睽踢患妥瑞氏症李姓學生椅腳，使其摔倒並患上創傷後壓力症，也讓照顧李的父母身心俱疲，憤而提告，求償58萬餘元；新竹地院審理終結，判楊須賠李生13萬餘元、李生的父母各5萬元，共23萬餘元。

法官調查，2020年9月7日下午，楊女見李生上自然課時不服從自然科老師口頭管教，逕自在椅背及椅子上變換坐姿，便利用中堂下課進入教室，要求全班學生趴於桌上，隨後走至李生桌邊並踢踹對方的椅腳，導致李生跌倒，事後頻發噩夢、夜夜難眠，經醫師診斷有急性壓力反應誘發妥瑞氏症，患有創傷後壓力症。

另外，因孩子身心受創，李生的父母也夜不能寐、食不下嚥，兩人認為楊女不當管教，嚴重影響一家人的生活起居，向警方報案提告。刑事部分，楊女坦承踢李生椅腳害其摔倒，她認為只是單純口頭上提醒李生可能程度還不夠，才會踢他坐的椅子，被依過失傷害罪判刑3月，易科罰金9萬元。

民事部分，李生的父母向楊女求償58萬055元，其中包含醫療費3萬8795元、心理治療費用2萬1900元、交通費用1萬9360元、精神慰撫金50萬元。

楊女供稱，李生的創傷壓力症候群與她的管教行為不具因果關係，因為李生的心理報告顯示，其症狀與她的管教行為時間點不符。另外，李生2021年進行「阿肯巴克實證衡鑑系統」測驗，結果顯示其創傷後壓力症並非因她在學校管教行為所致，很可能是來自家庭或其他壓力源，且替李生診斷壓力症候群的醫生曾指出，大部分整段是依照相關人的描述，並非在場看到事件，因此診斷可能會受到李生的描述有所影響。

法官認為，楊女的行為事實，應包括李生的特殊體質，也就是蛋殼頭蓋骨（Eggskull）理論。因為被害人患有特殊體質或舊疾，在無外力介入下本不影響其生命、身體及健康狀態，卻會因為該外力介入後才導致其生命、身體及健康受損，行為人仍應擔負損害賠償責任。

另外，法官調閱李生的就醫紀錄，2020年9月7日事發後，李生於同年9月14日前往身心科，17日經醫師診斷患有創傷後壓力症，之後一直至同年12月都不斷去身心科就診，並三次轉介心理諮商，且據病歷記載，李生於9月14日門診加入急性壓力反應診斷，且後續壓力症狀持續超過一個月，符合創傷後壓力症診斷，因此，李生的妥瑞氏症及後續發現注意力缺陷過動症為原發展疾患，而創傷後壓力症部分確為楊女的行為後出現。

法官指出，李生在事件發生前已被醫師診斷為妥瑞氏症，其情緒及行為狀況較同齡的兒童更為特殊，處於浮動情況，本身還有注意力不足問題，課業學習較為辛苦、與人互動易生衝突並可能因此心理受創而感受壓力，而李生在事件生前並未有做惡夢或逃避上學等情況，加上醫師診斷為「創傷後壓力症」，因此楊女的不當管教行為確實與李生的創傷後壓力症有相當因果關係。

法官表示，由於李生父母未說明為何就醫需坐計程車，也未提供實際單據，因此，交通費部分無從准許，至於醫療費用、精神慰撫金等求償，審酌判楊女須賠償李生13萬8605元，另各賠償李生父母各5萬元。