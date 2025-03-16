每個人都是一道光！蕭美琴親頒普仁獎 全盲生與同學跳舞轉圈不卻步

靈鷲山慈善基金會今天表揚75名全國普仁獎得獎者，家住台南的國中生卓奕勳雖然全盲，仍然樂觀迎向看不見的世界，學校露營晚會舞蹈有轉圈動作，他也未卻步。花蓮的國中生羅恩妤不因家境困苦限制學習，深愛太魯閣族文化的她，今天穿傳統服裝領獎。

靈鷲山慈善基金會2003年設立以「獎勵品德」為宗旨的普仁獎，稱得獎者為「小太陽」。22年來已累計2萬3504位學生申請，選拔出1萬3134名國中、小學生接受表揚。

基金會2010年增設全國普仁獎，第15屆全國普仁獎頒獎典禮今在新北市貢寮區福容飯店福隆舉辦。今年全台17區共有表揚1231小太陽，再由各區推薦遴選出75人成為全國普仁獎得主。

「每個人都是一道光」，普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師說，面對地球災難頻仍，為了生態永續，必須從人心改變做起，就像小太陽一樣，用良善的品德、真誠的心念，對待周遭人事物。

副總統蕭美琴出席頒獎典禮時說，小太陽們的故事讓她非常感動，相信小太陽會影響跟感動更多的人。教育可以翻轉人生，蕭美琴也特別謝謝在座的老師、校長等教育體系同仁，還有普仁之友，讓外界看到小太陽的光亮，並陪在身邊給予鼓勵。

台南市安順國中學生卓奕勳，從小因癌症移轉導致全盲，10多年前爸爸中風無法工作，打零工的媽媽仍常陪伴他參加活動，把握體驗各種美好經驗的機會。

老師注意到卓奕勳使用點字書寫流利，能迅速讀出課文的能力，仔細了解得知他有耐心，且下決心花時間練習。在地區普仁獎典禮上，他還上台彈奏樂曲，展現音樂學習的成果，令在場人士感動。

就讀花蓮縣秀林國中的羅恩妤，不畏家境困苦，用正面陽光的態度面對人生，不只學業優異，曾獲選為模範生，也曾在運動會摘下百米短跑金牌。

羅恩妤深愛太魯閣族傳統文化，數度在太魯閣族語和國語演說比賽獲佳績，並通過族語中高級檢定。她希望母語文化能被看見，並傳承下去，今天穿族服領獎，在在顯現她對這片土地與文化的熱愛。未來想成為藥劑師，幫助需要的人。