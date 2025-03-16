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延平中學招考作文《那一天，我留下了眼淚》 家長驚：逾半爸媽被賜死

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市延平中學國中部昨天舉辦招生考試，國文作文題目是「那一天，我流下了眼淚」，沒想到考生竟將父母「賜死」…。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台北市延平中學國中部昨天舉辦招生考試，國文作文題目是「那一天，我流下了眼淚」，沒想到考生竟將父母「賜死」…。示意圖。圖／聯合報系資料照片

台北市延平中學國中部昨天舉辦招生考試，考科包含國文（含作文）、英文、數學，有網友在Threads上PO文分享，國文作文題目是「那一天，我流下了眼淚」，沒想到兒子告訴他與其他考生討論發現同一考場超過一半的人都寫爸媽死掉，讓她哭笑不得，更有網友在下方留言，「是死亡筆記本嗎？」

延平中學國中部昨舉辦招生考試，據了解超過3800人參與報考，僅錄取495個名額，錄取率僅13%，校方還特別向金甌女中租用教室開設第二試場，競爭十分激烈，有網友便在臉書分享，孩子考完試說作文題目是「那一天，我留下了眼淚」。

兒子向她分享，考完試下課與同學交流時，赫然發現全班大概有一半同學，全部都已爸爸媽媽都在那一刻死掉了，完成了這個作文題目，「坐我兒子隔壁的那個同學更慘，全家都身亡」讓身為家長的她哭笑不得。

貼文一出也引發不少討論，更有網友表示「閱卷老師表示：深感痛心～這屆新生怎麼家裡都家破人亡？」、「這樣寫的大概都不會上因此考上沒人繳學費」、「畢竟不能透露早戀的部分」、「代表那些小孩能經歷的很少，少到只有家人死了才流眼淚」更有不少網友還模擬範本，成為網路上熱議話題。

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