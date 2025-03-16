夢想當職棒選手、站上奧運舞台 賴清德親表揚自強兒少

家扶基金會今日舉辦「2025全國自強兒少表揚活動」，22位在逆境中自強不息的兒少，多數來自單親、隔代教養或新住民家庭。來自高雄的林宛蓁因早產失去聽力，卻憑藉游泳展現實力；來自基隆的張晏失去父母，由阿嬤扶養長大，在棒球中找到人生目標。賴清德總統出席表揚兒少，並表示政府將持續推動社會支持措施，確保孩子的成長能得到政府的照顧。

家扶基金會今日舉辦全國自強兒少表揚活動，22人中有15位來自單親家庭、3位在隔代教養家庭成長、6位兒少的母親為新住民，另外3位是身心障礙者。來自北高雄家扶的林宛蓁出生時只有約1200公克，因早產失去聽力，母親則長期洗腎無法外出工作，由父親工作維持家計。小時候爸爸常帶她去玩水，後來林宛蓁竟陸續游出成績，還多次獲得全國聽障游泳錦標賽獎項，如今夢想是成為聽障奧運選手。

基隆家扶的張晏自小失去父母，將他拉拔長大的阿嬤在工廠工作養家，一人照顧3個孫子。張晏從國中開始加入棒球隊，曾因不懂戰術、暗號常在球場上失誤，後來持續投入訓練，球隊去年更在新北市國中棒球聯賽中獲得第三名。

不過，練習棒球的衣褲動輒千元，阿嬤常親手替張晏縫補破掉的球褲和衣服，在表揚活動中，賴清德親自贈送一套全新球衣球褲。家扶基金會則在頒獎時播放驚喜影片，邀請他的偶像、味全龍棒球選手郭天信送上祝福，盼張晏未來能踏上職業舞台，要他相信自己一定能做到，成為更好的自己。

賴清德表示，每次參加自強兒少活動，內心都有滿滿的感動，照顧每一個小朋友是政府的責任，但家扶基金會數十年來站在第一線，結合社會公益的力量，照顧每一個家庭、小孩，他也藉此機會代表政府感謝家扶基金會與所有贊助單位。

賴清德指出，政府這幾年擴大對社會的投資，希望即便經濟相對弱勢，孩子的成長也能得到政府的照顧。政府一年投注1200億元推動「0到6歲國家一起養」政策，提供育兒津貼、幼兒園補助，近年更推動高中職、私校學費補助，希望每個孩子都不會因為經濟的關係無法念書。

家扶基金會董事長劉邦富指出，22位小朋友的努力、堅持獲得肯定，寫下生命最美的篇章。每個人的生命路程不一定都是一帆風順，有的家庭面臨困難，生活上充滿挑戰。而家扶基金會認為，每個兒童都有被公平對待的機會，因此75年來關心兒少扶助，提供經濟補助、就學、心理輔導，獲得政府和社會各界的支持，讓兒少順利成長，勇於挑戰未來。