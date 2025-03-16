全國自強兒少表揚 賴清德總統期許孩子相信自己
家扶基金會上午舉辦「2025全國自強兒少表揚活動」，表揚全台22位自強兒少的堅韌與勇氣。賴清德總統也出席親自為獲獎兒少頒發獎座，並與兒少共同完成活動任務。活動中賴清德總統也表達對自強兒少的祝福，他表示親人的愛是滿滿的，社會上也是，期許每個孩子相信自己，讓自己成為更好的自己。
今年表揚的22位自強兒少，其中有15位來自單親家庭、3位生長在隔代家庭、6位兒少母親為新住民，另有3名兒少為身心障礙者。家扶基金會董事長劉邦富表示，每一位兒童都應該享有完整且不可剝奪的基本權利，在過去的75年裡，家扶基金會始終致力於兒童與少年福利的推動，透過提供經濟支持、教育補助、心理陪伴以及多元的培力計畫，確保每個孩子都能在健康、安全、充滿愛奧關懷的環境中茁壯成長，這不僅是家扶基金會的承諾，更是對孩子們始終如一的使命。
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