校園新鮮事／雲林斗六公誠國小 學生齊習武 增強抵抗力

雲林縣斗六市公誠國小以武術作為學校發展特色，全校3至6年級學生利用體育課、晨光時間學習武術，畢業前至少學會3套拳，大幅提升了孩子的體力及抵抗力，有學生為學武術轉學來就讀，不僅歷年來在全國各項賽事獲得佳績，甚至也培育出武術國手。

公誠國小日前參加國術評鑑，全校3至6年級學生在操場演示武術的力與美，無論是國術基本7式或是金羅漢少林連環拳剛勁有力的拳法，羅漢化技的剛猛，都拳拳到位，演繹精彩，場面十分壯觀。

校方20年前因應1校1特色選擇發展武術，3至6年級學生每周1次利用體育課習武，有時也利用晨光時間練習，後來一度將武術更換為太極拳，沒想到小朋友對調性較慢的太極拳不感興趣，幾年前又換回武術。

訓育組長王炯斌說，武術重視身體協調性，手跟腳都要動到，是全方面的運動，長時間習武可以讓肌力、體能提升，免疫力跟抵抗力都變好，所以學校因為傳染病停班課的狀況也比較少。

不僅全校學生一起學習武術，公誠國小也成立國術隊，有興趣的小朋友經評估學習狀況即可加入，目前有46名隊員。

武術隊在全國武術聯賽、中正盃等賽事都拿下前3名的佳績，甚至有小朋友為了學武術轉學來就讀，國手林千禧也是因為在校學習武術受到啟蒙。

校長蔡宜芳表示，武術不僅是體育運動，更是文化傳承的重要橋梁，希望透過武術教育，讓孩子知道「比賽可以比不好，但品德不可以不好，這是武格」。