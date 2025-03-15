太空科技教育前進國小校園 彰化展出2衛星、火箭模型

2025彰化縣校園太空科技教育課程博覽會今開幕，TASA國家太空中心第一次進入小學舉辦與太空相關的展覽，今起在村上國小展出兩個衛星、一個火箭衛星的模型，堪稱TASA衛星走透透計畫展品最豐富的一次活動，民眾不但參觀又合影。

縣政府推動太空科普教育，太空中心講師去年5月21日起進入校園分享太空科普知識，至今已舉辦100場課程、4684名學生參與，另舉辦年12場天文觀星活動、912人參加，太空科學教育成果催生2025彰化縣校園太空科技教育課程博覽會。

博覽會開幕典禮中，村上國小演觀星話劇、兩名小小太空人搭火箭登陸α 星球跟縣長王惠美對話，生動有趣。TASA國家太空中心主任吳忠信另有公事未能到場，透過預錄影片感謝彰化縣重視校園太空科技教育，促成與TASA國家太空中心合作，才能有這次台灣首次校園太空科技教育課程博覽會。

吳忠信說，這是TASA首次在國小舉行的太空相關的展覽，也是TASA的太空圓夢計畫衛星全台走透透的展出活動，TASA將全力協助博覽會專家科普講座的師資和中小學生太空導覽培訓。

縣長王惠美說，博覽會共「火箭衛星展覽、專家科普講座、天文科技闖關、太空生活任務等四大主題，戶外40個天文科技闖關攤位，教室8場太空設計工作坊，利用虛擬實境（VR）技術帶領親師生深入探索太空並體驗AI跨時空科技，並有火箭升空機關王競賽、火箭與衛星紙模型製作等實作體驗。