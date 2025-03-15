高中職儀隊競賽南區初賽 港明高中拔得頭籌

第八屆全國高級中等學校儀隊競賽，南部地區初賽今天登場，吸引13所學校參加，結果由台南市私立港明高中獲得第一名，高雄女中、屏東女中分獲二、三名，這3所學校將代表南部地區參加決賽。

海軍陸戰隊指揮部表示，第八屆全國高級中等學校儀隊競賽，今天下午假高雄港7號碼頭棧柒庫前廣場盛大舉行，由海軍中將副司令敖以智主持，並邀請市府及各界貴賓蒞臨共襄盛舉，共同為參賽隊伍加油打氣。

陸戰隊指揮部指出，這次南部地區初賽以「儀起爭霸，儀戰成名」為主題，參賽隊伍計有中山工商、立志高中、成大南工、花蓮高商、屏東女中、高雄中學、高雄女中、善化高中、港明高中、新豐高中、慈幼工商、臺南一中及鳳新高中等13所學校。各校學生均利用課業之餘勤加練習，以高標準自我要求，經過長時間準備後，透由絕佳的默契與團隊精神，將最完美的一面呈現在國人面前，展現出青春的熱情活力與自信驕傲。

競賽過程中，特別邀請美和科技大學ROTC-熊鷹儀隊，以創意及朝氣的表演為賽事揭開序幕；中場由海軍官校鼓號樂隊，帶來氣勢磅礡的精彩演出，展現平日勤訓精練的成果；最後在分數總評階段由中華藝術學校擔網閉幕演出；另會場周邊安排武器裝備陳展、人才招募及體驗攤位，讓民眾能近距離瞭解國防事務，透過實地交流與互動，達到強化青年學子國防意識，建立全民國防共識之目標。